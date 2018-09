Jaka stawka VAT za książkę z DVD

Drukowana publikacja, która jest oznaczona symbolem ISBN łącznie z płytą DVD lub Blu-Ray, uzupełniającymi jej treść i razem z nimi sprzedawana, to towar objęty 5-proc. podatkiem.

- Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje książki, filmy na płytach DVD i Blu-Ray. Spółka wydaje m.in. książki (tradycyjnie, drukowane z wykorzystaniem metod/technik poligraficznych), do których są dołączane nośniki zawierające utwory audio lub wideo (takie jak DVD, Blu-Ray i inne służące do rejestrowania utworów audio lub video), stanowiące uzupełnienie treści zawartej w książkach. Nośniki te mają charakter uzupełniający i zarazem komplementarny względem treści książki.

Książki z dołączonymi nośnikami są opatrzone symbolem ISBN nadanym przez Bibliotekę Narodową. Numer ISBN dotyczy książki wraz z nośnikiem. Takie zestawy: książka wraz z nośnikami z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi, stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce, powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU „Książki drukowane". Czy spółka może do nich stosować 5-proc. stawkę VAT? – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowaniu preferencyjną, 8-proc. stawką VAT podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek, za wyjątkiem przypadku, gdyby ich dostawa korzystała ze zwolnienia z VAT lub była objęta niższą stawką podatku.

Jak stosować

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 dostawy o VAT, stawką podatku w wysokości 5 proc. objęte są towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a. W grupie PKWiU 58.11.1 zawiera się podgrupa PKWiU 58.11.19 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i inne publikacje".

Uwaga! Przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (zob. art. 2 pkt 30 ustawy o VAT). Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma zatem na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT tylko do towarów bądź usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi".

Rozwinięcie tematu

W analizowanej sprawie, dla określenia stawki VAT dla dostawy książek wraz z nośnikiem danych, istotny jest fakt, że płyta CD, DVD, Blu-Ray dołączona do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce lub broszurze. Pełne korzystanie z książki możliwe jest więc dopiero po przeczytaniu publikacji, jak i wysłuchaniu lub obejrzeniu materiałów zgromadzonych na załączonych do niej nośnikach. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka z dołączonym nośnikiem danych, dla którego to kompletu będzie nadany jeden numer ISBN.

Dostawa towaru w postaci kompletu książki oznaczonej symbolem ISBN wraz z nośnikiem danych, na którym znajdują się treści dopełniające książkę (PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane") z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną 5 proc. stawką VAT, stosownie do art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (por. interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2018 r., 0114- KDIP1-1.4012.21.2018.1.KBR; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 12września 2011 r., IPPP3/443-766/11-4/KT).

—Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Do końca roku PKWiU 2008

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 2015 r., poz. 1676 ze zm.). Jednak zgodnie z § 3 pkt 1 tego rozporządzenia, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz U Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Spółka powinna rozważyć wystąpienie z wnioskiem do urzędu statystycznego o sklasyfiko- wanie według PKWiU zarówno z 2008, jak i z 2016 r. sprzedanych książek wraz z nośnikiem.