Split payment, podzielona płatność: obniżenie podatku tylko przy zapłacie z rachunku VAT

Przedsiębiorca może pomniejszyć zobowiązanie w podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną według wzoru jedynie wtedy, gdy uiści należność w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż ustawowy termin zapłaty tego podatku.

Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2018 r. (0114-KDIP1-1.4012.104.2018.2.KBR).

Poniżej dalsza część artykułu

Od 1 lipca 2018 r. spółka płaci za nabywane towary oraz usługi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zdarza się także, że w ten sam sposób kontrahenci spółki dokonują płatności na jej rzecz. W konsekwencji, na wyodrębnionym rachunku VAT spółki pozostaje nadwyżka środków finansowych. Wnioskodawca zastanawiał się, czy możliwe będzie obniżenie zobowiązania podatkowego w VAT, jeśli zobowiązanie wynikające z deklaracji VAT zostanie zapłacone w części z rachunku VAT, a w części z rachunku bieżącego spółki.

Czytaj także: Split payment - podzielona płatność: co trzeba wiedzieć

Organ orzekł, że na mocy art. 108d ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego jest uzależnione od sposobu regulowania tego zobowiązania. Artykuł 108d ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podatnik może obniżyć zobowiązanie w VAT o kwotę wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż ustawowy termin zapłaty podatku. Zdaniem organu, taka konstrukcja przepisu wyklucza możliwość skorzystania z prawa do obniżenia kwoty zobowiązania w sytuacji, gdy podatnik nie dysponuje na rachunku VAT środkami wystarczającymi dla pokrycia zobowiązania w całości.

Tomasz Wagner starszy menedżer w Zespole Podatków Pośrednich EY

Dla podmiotów korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzonego do ustawy o VAT od 1 lipca 2018 r., ustawodawca przewidział pewne gratyfikacje. Oprócz możliwości otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni (co prawda zwrot nastąpi wyłącznie na rachunek VAT, ale bez przeprowadzania przez urząd czynności sprawdzających), uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności czy ograniczenia sankcji dodatkowego zobowiązania w VAT, ustawodawca przewidział tzw. ulgę w VAT. Artykuł 108d ust. 1 ustawy o VAT przewiduje, że jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego w VAT następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, to podatnik ma prawo do obniżenia kwoty zobowiązania według wzoru określonego w przepisach. Chociaż stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w omawianej interpretacji jest oparte na nierozszerzającej wykładni przepisów i nie dopuszcza możliwości skorzystania z preferencji (a nawet obliczenia preferencji w proporcji do kwot zapłaconych z rachunku VAT), a sama preferencja nie jest wysoka (dla przykładu – w przypadku zapłaty zobowiązania w wysokości 100 tys. zł, w 25 dni przed ustawowym terminem na jego zapłatę, ulga wyniesie zaledwie 100 zł), to niewątpliwie grono podatników może być zainteresowane uwolnieniem środków z rachunku VAT właśnie poprzez zapłatę zobowiązania do urzędu skarbowego.

Niewielka maksymalna korzyść finansowa bywa jednak również krytykowana jako niespełniająca swojej docelowej roli. Nie zachęca ona bowiem efektywnie do dokonywania płatności z wyprzedzeniem nie tylko z uwagi na limitowane oszczędności, które de facto równe są zwrotowi wartości pieniądza w czasie. W praktyce bowiem bardzo rzadko zdarza się, że podatnicy dysponują już na początku miesiąca pełną informacją co do finalnego kształtu ich rejestrów podatkowych. Wynika to z różnorakich przyczyn. Bardzo wielu podatników korzysta z usługowego prowadzenia ksiąg (w grupie lub poza nią), co często prowadzi do opóźnień w przekazywaniu informacji o dokonanych księgowaniach. Inni czekają na podsumowania raportów pomiarowych, czy godzinowych (należy pamiętać, że ustawa o VAT pozwala na wystawienie faktur do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy). Wreszcie, podatnicy mają ustawowo określony czas na zbieranie niektórych dokumentów, czy to transportowych zezwalających na zastosowanie zerowej stawki VAT, czy na rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej. Między innymi po to, aby podatnik zdążył wszelkie te okoliczności uwzględnić przy rozliczeniu podatku, przysługuje mu 25 dni na finalizację kalkulacji i złożenie deklaracji. Pośpiech może być w tym pościgu złym doradcą, a potencjalne oszczędności wygenerowane przez wcześniejszą zapłatę zobowiązania mogą nie kompensować ryzyka pojawienia się w deklaracji błędów.

Mając na uwadze, że stopień zainteresowania rynku mechanizmem podzielonej płatności jest na dzień dzisiejszy niewielki, umożliwienie skorzystania z ulgi również przy wykorzystaniu środków dostępnych na bieżącym rachunku podatnika wydawałoby się zabiegiem pożądanym. Mogłoby to zmotywować podatników do szybszych rozliczeń z tytułu VAT z urzędem skarbowym. Z drugiej strony, nieprzypadkowo ustawodawca postawił dodatkowy warunek, prowokując zapewne rynek do powszechnego użycia mechanizmu podzielonej płatności. Trudno jest jednoznacznie przewidzieć która z tych zachęt odniosłaby lepszy skutek dla systemu VAT w Polsce. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości przedmiotowa regulacja zostanie zmodyfikowana.

Współautorką komentarza jest Aleksandra Kielar – konsultantka w Zespole Podatków Pośrednich EY