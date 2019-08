Faktura tylko do paragonu z NIP nabywcy - o zmianach w VAT

Wprowadzenie nowego rozwiązania ma umożliwić eliminację nadużyć związanych z zaliczaniem do kosztów wydatków udokumentowanych fakturami, a nabytych przez inne osoby.

To jedna ze zmian wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, zgodnie z art. art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek, na życzenie klienta, wystawić fakturę w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj też:

Od nowego roku natomiast zacznie obowiązywać ust. 5 dodany do tego przepisu, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP).

Brak NIP na paragonie spowoduje zatem niemożność wystawienia faktury, a tym samym uniemożliwi zaliczenie zakupu do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Nowy JPK_VAT i inne zmiany w ustawie Celem wszystkich wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług, uproszczenie rozliczeń w tych podatkach, a także uporządkowanie, doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji w obszarze działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych.

Najistotniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:

1) wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26 –28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD), dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli, świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu.

2) doprecyzowania zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez wprowadzenie katalogu wyrobów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

3) zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, która będzie wysłana razem z deklaracją VAT. Dodatkowym uproszeniem dla podatników będzie likwidacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT. Załączniki te zostaną zastąpione polami wyboru, zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT;

4) wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg.

5) wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Nowelizacja zakłada, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne. Wprowadzona zmiana usunie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi.

6) uznania rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, na którego podstawie może być rozliczany podatek VAT z tytułu importu towarów.

7) wprowadzenia katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

Większość zmian zaczęła obowiązywać 1 września 2019 r.

Zmiany w akcyzie Nowelizacja wprowadziła też zmianę w akcyzie dotyczące opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. Wprowadzone zmiany zmierzają ponadto do uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i wyeliminowania nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami, poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Ordynacja podatkowa W ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzono zmiany umożliwiające Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Poszerzono katalog podmiotów, które maja dostęp do akt spraw podatkowych na podstawie art. 297 Ordynacji podatkowej o Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wprowadzono indywidualny rachunek podatkowy, na który będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Rachunek ten zostanie udostępniony każdemu płatnikowi oraz podatnikowi.