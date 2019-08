Odsprzedaż kompleksowych usług hotelarskich i gastronomicznych a odliczenie VAT - wyrok WSA

Podatnik, który nie świadczy usług turystyki jest pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych, które podatnik ten refakturuje na rzecz innych.

Na początku 2019 r. do fiskusa wpłynął wniosek o wykładnie przepisów podatkowych. Podatnik wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży usług hotelowych i gastronomicznych grupom oraz organizowaniu konferencji i spotkań integracyjnych. Zaznaczył, że nie dysponuje hotelem, ani restauracją. Żeby sprzedać swoje usługi kupuje je u kontrahentów prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną. Następnie te usługi jako część całej kompleksowej usługi odsprzedaje instytucjom i innym przedsiębiorcom. Zdarzają się sytuacje, gdzie usługi hotelarskie i gastronomiczne zakupione ze stawką 8 proc. odsprzedaje bez dodatkowych świadczeń. Zapytał czy ma prawo do odliczenia VAT zawartego w zakupionych usługach hotelarskich i gastronomicznych, gdy w całości są odsprzedawane, czyli związane w całości z czynnościami opodatkowanymi? Chciał też potwierdzenia, że może do odsprzedaży świadczeń może stosować stawkę 8 proc. Poniżej dalsza część artykułu

Fiskus zgodził się z podatnikiem co do stawki, ale nie w zakresie prawa do odliczenia podatku zawartego w zakupionych usługach hotelarskich i gastronomicznych. Urzędnicy wskazali na art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z którego wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W konsekwencji, przepis ten co do zasady wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych.

Spór o prawo do odliczenia ostatecznie trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ale bez rezultatu. WSA nie dopatrzył się bowiem by fiskus źle zinterpretował art.88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT.

Nie przekonało go wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2017 r. (I FSK 1637/15) na który powołał się skarżący. Bo co prawda NSA uznał, że zasadniczo prawo do odliczenia podatku nie przysługuje w odniesieniu do wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkę lub wydatki reprezentacyjne - z wyjątkiem jednak przypadków, gdy wydatki te są ściśle związane z działalnością gospodarczą. A normę tę należy odczytywać w powiązaniu z art. 168 dyrektywy stanowiącym, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej.

Niemniej WSA uznał, że w celu właściwej wykładni spornych przepisów należy odwoływać się do dyrektywy oraz uwzględnić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A Trybunał w wyroku w sprawie C-225/18, nie podzielił wykładni na która za NSA powołuje się podatnik.

Trybunał uznał, ze przepisy unijne nie sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, które przewiduje wyłączenie prawa do odliczenia naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych , wprowadzone przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii i utrzymane po. Co oznacza , że podatnik nieświadczący usług turystyki jest pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych, które podatnik ten refakturuje na rzecz innych podatników.

W tej sytuacji WSA w pełni zgodził się z fiskusem, że w spornej sprawie podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu usług hotelarskich oraz usług gastronomicznych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 4 lipca 2019 r.

Sygnatura akt: I SA/Ol 321/19

komentarz eksperta Mirosław Siwiński, doradca podatkowy i radca prawny w Advicero Tax Nexia

Z wyrokiem WSA w Olsztynie z 4 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Ol 321/19 nie można się do końca zgodzić – choć część odpowiedzialności za wynik jest po stronie wnioskodawcy. Z jednej strony WSA powołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r., C -225/18 dotyczący zakupu usług hotelarskich i gastronomicznych. Pomija jednak fakt, że skarżona interpretacja dotyczyła także zupełnie innego przypadku – do czego sąd się w ogóle nie odniósł, a co wprost może być jedną z podstaw kasacyjnych do skarżenia tego wyroku (jest on jeszcze nieprawomocny). Wyraźnie bowiem wnioskodawca wskazał, że „zakupuje u podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych usługi polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu grup. Następnie te usługi jako część całej kompleksowej usługi odsprzedaje instytucjom i innym przedsiębiorcom. (...) Zdarzają się sytuacje, gdzie powyższe usługi hotelarskie i gastronomiczne zakupione ze stawką 8 proc. wnioskodawca odsprzedaje jako usługę hotelarską i gastronomiczną bez dodatkowych świadczeń." Ewidentnie zatem były tu 2 różne stany faktyczne – odprzedaż usługi kompleksowej oraz zakup i odprzedaż poszczególnych usług hotelarskich i gastronomicznych. Organ interpretacyjny przy tym zakwestionował prawo do odliczenia, ale przyznał prawo do refakturowania usług z obniżoną stawką. Wnioskodawca chciał zatem zjeść ciastko i mieć ciastko – odliczyć jak od zakupu usługi kompleksowej, ale też odprzedawać usługi ze stawką obniżoną, jakby je odprzedawał pojedynczo.

Te stany faktyczne trzeba odróżnić zakup usług i odprzedaż ich w ramach kompleksowej usługi konferencyjnej powinien dawać prawo do odliczenia, ale cała usługa powinna być ze stawką podstawową odprzedana.