Kasy fiskalne zastąpią aplikacje w telefonach

Ale już niedługo stanie się rzeczywistością. Za kilka dni przekażemy do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia ministra finansów określający szczegóły tego rozwiązania. Planujemy, że wejdzie w życie już 1 stycznia 2020 r. Chcemy w ten sposób uprościć rozliczenia i wyjść naprzeciw oczekiwaniom mobilnych przedsiębiorców.

Do rejestrowania sprzedaży wystarczy specjalna aplikacja na telefon?

Tak. Każdy przedsiębiorca po jej zainstalowaniu będzie mógł zarejestrować transakcję. Oczywiście kasa w postaci aplikacji na telefonie musi przejść proces fiskalizacji i zostać wpisana do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących. Otrzyma też specjalny certyfikat identyfikujący ją (wraz z przedsiębiorstwem, które z niej korzysta). Kasa każdego dnia pobierać będzie token upoważniający do rejestrowania sprzedaży.

Tak. Aplikacja na telefon ma być alternatywą dla sprzętowych kas online. Przypomnę, że na razie są one dobrowolne. Od 1 maja br. (kiedy weszły nowe przepisy) zarejestrowano już 25 tys. takich kas. Dostaliśmy już 23 mln e-paragonów. Jednak od 1 stycznia 2020 r. niektóre firmy, np. stacje paliw, warsztaty samochodowe czy wulkanizacyjne, będą już musiały obowiązkowo stosować nowe, online'owe kasy. Pół roku więcej mają np. placówki gastronomiczne oraz hotele. Do końca 2020 r. kasy muszą wymienić m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy czy kosmetyczki.

Najprostsze sprzętowe kasy online można kupić za kwotę poniżej 1 tys. zł. Lepsze kosztują do 2 tys. zł. Zakładam, że aplikacja będzie tańsza. Dla każdego punktu sprzedaży czy przedstawiciela handlowego nie trzeba będzie kupować odrębnej kasy, wystarczy oprogramowanie w telefonie.

Co się stanie z paragonami z telefonu?

Na bieżąco w ciągu dnia będą wysyłane do bazy danych Ministerstwa Finansów. Tak jak paragony z kas online. Trafią one do centralnej składnicy danych Ministerstwa Finansów, tzw. fundamentu danych, gdzie są już m.in. przechowywane informacje o fakturach z ewidencji VAT przesyłanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych czy o przelewach bankowych z systemu STIR.