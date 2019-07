Obowiązkowy split payment dla niektórych firm

Split payment to model podzielonej płatności za transakcję opodatkowaną podatkiem VAT. Nabywca dokonuje płatności za fakturę zakupu za pomocą tzw. komunikatu przelewu na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, który następnie dzielony jest na kwotę netto i kwotę VAT, która trafia na specjalny rachunek VAT utworzony do tego konta. Split payment ma zastosowanie wyłącznie w transakcjach pomiędzy firmami (B2B). Nie stosują go natomiast podatnicy dokonujący transakcji firma–osoba prywatna (B2C).

