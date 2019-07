Świadczenie usług budowlanych w Niemczech a zwolnienie podmiotowe VAT

- Przedsiębiorca świadczy roboty budowlane. W podatku VAT od kilku lat korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W II kwartale 2019 r. wykonał kilka usług budowlanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach położonych w Niemczech. Na udokumentowanie tych usług wstawił polskie faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie" wskazując w ich treści, że podatek VAT rozlicza nabywca. Czy wartość usług budowlanych wykonanych na rzecz firm niemieckich na nieruchomościach w Niemczech Przedsiębiorca powinien uwzględnić ustalając wielkość sprzedaży uprawniającą do korzystania ze zwolnienia podmiotowego? – pyta czytelnik.

Sprzedaż dokonana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł jest zwolniona od podatku VAT, a do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Zatem ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podatnicy, u których, co do zasady, wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Sprzedaż, to zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Należy podkreślić, że przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego należy, co do zasady, brać pod uwagę wyłącznie wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju. W konsekwencji nie uwzględnia się w niej m.in. wartości dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski.