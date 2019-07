Faktura zaliczka na najem

- Spółka (podatnik VAT czynny) podpisała 24 lipca 2019 r. z najemcą – firmą X lat umowę na wynajem budynku na 5 lat. Zgodnie z umową najemca ma płacić czynsz w wysokości 10 000 zł netto (plus VAT) od dnia protokolarnego odebrania budynku (tj. 1 sierpnia 2019 r.), miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto spółki. Zgodnie z umową najemca wpłacił na konto spółki 29 lipca 2019 r. zaliczkę na poczet czynszu płatnego z góry w wysokości 123 000 zł. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w 50 proc. na początku trwania umowy, a w 50 proc. w ostatnich miesiącach trwania umowy, tak aby po zakończeniu umowy została całkowicie wykorzystana. Najemca w tym czasie będzie zwolniony z uiszczania miesięcznego czynszu najmu. Otrzymana, przez spółkę, kwota na poczet czynszu najmu nie stanowi 100 proc. wartością czynszu, jaki najemca będzie miał obowiązek uiścić. Czy wypłata zaliczki na poczet czynszu najmu powoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? – pyta czytelnik.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (...) (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Zatem, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.