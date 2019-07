Kiedy rozliczyć VAT przy sprzedaży towarów

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy wyrobów powstaje w dniu, w którym spółka przeniosła na klienta prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.

- Spółka (podatnik VAT czynny) wyprodukowała na zlecenie firmy X przyczepę ciężarową. 30 maja 2019 r. pojazd był gotowy do odbioru. Tego dnia został wyrejestrowany z magazynu wyrobów gotowych i przestał być własnością spółki. Przejęcie pojazdu 30 maja 2019 r. zamawiający potwierdził podpisem na dokumencie magazynowym WZ. W tym samym dniu na życzenie klienta została wystawiona faktura potwierdzająca dostawę z 30-dniowym terminem płatności. Pojazd pozostał na terenie zakładu spółki do 22 czerwca 2019 r. W tym czasie zewnętrzna firma wykonała na zlecenie zamawiającego (właściciela pojazdu) montaż elementów dostarczonych przez inną firmę. Na dzień 22 czerwca 2019 r. faktura nie została jeszcze opłacona. Jak w takim przypadku należy ustalić moment dostawy pojazdu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT? – pyta czytelnik. Poniżej dalsza część artykułu

Opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez towary rozumie się przy tym rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (zob. art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Dostawa towarów to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (zob. art. 7 ust. 1 in principio ustawy o VAT).

Zasada ogólna Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Oznacza to, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce dostawa towarów i powinien być rozliczony za ten okres.

W przypadku dostawy pojazdów obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, gdyż w ustawie nie ma szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdów powstaje zatem z chwilą dokonania ich dostawy, czyli - zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel.

Co na to TSUE W świetle orzecznictwa TSUE pojęcie dostawy towaru nie odnosi się do przeniesienia własności w formach przewidzianych w prawie krajowym, lecz obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego rozporządzania nim jak gdyby była właścicielem tego dobra (zob. wyrok z 8 lutego 1990 r. w sprawie C-320/88 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV oraz wyrok z 21 kwietnia 2005 r. w sprawie C 25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach przeciwko H. E.). Pojęcie dostawy towarów jest zatem pojęciem szerokim i obejmuje wszystkie transakcje, w których dochodzi do przeniesienia faktycznego lub ekonomicznego władztwa nad towarem i na skutek których nabywca będzie miał swobodę w dysponowaniu tym towarem tak jakby był jego właścicielem.

Wydanie faktury nie ma znaczenia Samo wydanie faktury i karty pojazdu nie są czynnościami, które powodują przeniesienie prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel. Dostawa ma miejsce w chwili przeniesienia na klienta prawa do dysponowania pojazdem jak właściciel i zasadniczo nie ma związku z wystawieniem faktury. Otrzymanie faktury może nastąpić wcześniej niż przeniesienie tego prawa albo nastąpić po nim. O przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nie decyduje również fizyczne wydanie towaru, ponieważ przeniesienie prawa do towaru może nastąpić przed wydaniem towaru.

W analizowanej sprawie spółka przeniosła prawo do rozporządzania towarem 30 maja 2019 r., co potwierdza dowód magazynowy WZ z tego dnia (wydanie towaru), który podpisał pod tą datą odbiorca towaru. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdu w opisanym przypadku powstał zatem 30 maja 2019 r., kiedy to zostało przeniesione na klienta prawo do rozporządzania pojazdem jak właściciel (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., 0112-KDIL4.4012.633.2018.2.NK).

Uwaga! Jeśli przed dokonaniem dostawy zostanie uiszczona całość lub część należnej zapłaty – w myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy powstanie z tą chwilą i w odniesieniu do części otrzymanej zapłaty. W analizowane sprawie taka sytuacja nie miała jednak miejsca.

Autor jest doradcą podatkowym