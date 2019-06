Zmiana przeznaczenia auta skutkuje obowiązkiem korekty VAT

Firmowy samochód może być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo do celów mieszanych. Decyzję w tej sprawie przedsiębiorca zawsze może zmienić, ale gdy zrobi to w ciągu pięciu lat od zakupu pojazdu, musi skorygować odliczony podatek.

Zdarza się, że przedsiębiorca zmienia przeznaczenie używanego pojazdu w ciągu 60 miesięcy (12 miesięcy, jeżeli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 15 000 zł), licząc od miesiąca, w którym odpowiednio: nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy.

W odniesieniu do pojazdów samochodowych, w przypadku których pełne odliczenie VAT jest uzależnione od sposobu ich wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu i złożenia informacji VAT-26, taka zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego skutkuje koniecznością korekty VAT od nabycia pojazdu.

Stosownie do art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (tj. pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Przykład:

Firma A (podatnik VAT czynny wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane VAT) nabyła w czerwcu 2015 r. samochód osobowy. Pojazd służył wyłącznie działalności gospodarczej (została zaprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i złożona do urzędu skarbowego informacja VAT-26). Firma A odliczyła zatem w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. całą kwotę VAT wynikającą z faktury, tj. 12 000 zł. VAT wynikający z otrzymanej faktury zakupu w całości stał się podatkiem naliczonym. W późniejszym okresie firma A zmieniła sposób wykorzystania pojazdu, dopuszczając również jego użytek do celów prywatnych pracownika, który go wykorzystuje, i aktualizując informacje VAT-26.

Wariant I: zmiana sposobu wykorzystania miała miejsce w maju 2019 r. – w tym przypadku firma A musiała skorygować in minus podatek naliczony w proporcji do pozostałego okresu korekty, tj. o kwotę 1 200 zł (6000 zł - 48/60 x 6 000 zł).

Wariant II: zmiana sposobu wykorzystania będzie mieć miejsce w sierpniu 2020 r. – w tym przypadku firma A nie musi skorygować in minus podatku naliczonego, gdyż zmiana sposobu wykorzystania pojazdu nastąpi po upływie 60 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia pojazdu. Uwaga! W wariancie I dokonanie korekty VAT in minus uprawnia firmę A do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów, w dacie złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym następuje zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu, odpowiednio kwoty 1 200 zł.

Zdarza się także sytuacja odwrotna, a więc gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (tj. 50 proc. kwoty VAT od wydatków związanych z nabyciem, importem lub wytworzeniem pojazdu samochodowego), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnik jest uprawniony do korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu (art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Przykład:

Firma B (podatnik VAT czynny wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane VAT) nabyła w czerwcu 2015 r. samochód osobowy. Nabyty pojazd służył zarówno działalności gospodarczej, jak i innym celom (prywatny użytek członka zarządu). Firma B odliczyła zatem w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. jedynie 50 proc. VAT wynikającego z faktury, tj. 6 000 zł. VAT (12 000 zł) wynikający z otrzymanej faktury zakupu jedynie w połowie (6 000 zł) stał się podatkiem naliczonym. W późniejszym okresie firma B zmieniła sposób wykorzystania pojazdu, wykluczając jego użytek do celów prywatnych pracownika (zaprowadzając ewidencję przebiegu pojazdu i składając w urzędzie skarbowym informację VAT-26).

Wariant I: zmiana sposobu wykorzystania miała miejsce w maju 2019 r. – w tym przypadku firma B powinna skorygować in plus podatek naliczony w proporcji do pozostałego okresu korekty, tj. o kwotę 1 200 zł (6000 zł - 48/60 x 6 000 zł).

Wariant II: zmiana sposobu wykorzystania będzie miała miejsce w sierpniu 2020 r. – w tym przypadku firma B nie skoryguje podatku naliczonego, gdyż zmiana sposobu wykorzystania pojazdu będzie miała miejsce po upływie 60 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia pojazdu. Uwaga! W wariancie I korekta VAT in plus obliguje firmę B do rozpoznania przychodów w dacie złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym następuje zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu, o kwotę 1 200 zł.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

art. 86a oraz art. 90b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)