Rozliczenia są trudniejsze przez koronawirusa

– Brak montażu oznacza bowiem niespełnienie warunków dostawy, a więc i brak podstaw do stwierdzenia obowiązku podatkowego. Gorzej, jeżeli strony umówią się na zmianę warunków dostawy, bo np. polski odbiorca znajdzie montaż na miejscu i dostawca to zaakceptuje – tłumaczy Mirosław Siwiński. Oznacza to bowiem, że obowiązek podatkowy nastąpił w momencie dostawy. – Jeśli dostawca rozliczy WDT, to nabywca będzie musiał wstecz rozliczyć WNT, co przy nierówności w rozliczaniu podatku odliczonego z tytułu tej czynności – zaskarżonej zresztą do TSUE – będzie bardzo niekorzystne dla polskiego podatnika – podkreśla ekspert.