Zwroty VAT: fiskus odda pieniądze, ale tylko na wniosek

W czasie epidemii przedsiębiorcy wykorzystują wszelkie możliwości, by nie stracić płynności finansowej. Coraz częściej apelują do Ministerstwa Finansów o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT, które trafiają tam z obowiązkowej podzielonej płatności.

Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby czy częstotliwości składania takich wniosków. Co również ważne, przesłanki uzyskania zgody na uwolnienie środków są jasno wskazane w ustawie o VAT. Nie ma zatem w tym zakresie uznaniowości urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik spełnia te przesłanki, wówczas urząd skarbowy pozytywnie rozpatruje wniosek i wydaje odpowiednią zgodę – wyjaśnia Sarnowski.

– Przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości składania wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT. Czy jest szybciej? To zależy od urzędu. Zdarza się, że środki wpływają na konto bankowe już po kilku dniach. Można jednak odnieść wrażenie, że w wielu przypadkach urzędy mają do rozpatrzenia tyle wniosków, w tym także o odroczenie zapłaty podatków i umorzenie zaległości, że trudno o istotne przyspieszenie w ich rozpatrywaniu. Wiem także, że urząd odmówił podatnikowi wypłaty środków z rachunku VAT, powołując się na uzasadnioną obawę wystąpienia zaległości podatkowej. Obawiam się, że takie sytuacje będą częstsze – mówi Lewandowski.

Przesłanki uwolnienia środków z rachunków VAT są niejasne i pozostawiają urzędnikom duże pole do interpretacji. To sprawia, że sytuacja nie jest tak klarowna, jak przedstawia ją w swoim stanowisku Ministerstwo Finansów. Należy wskazać, że zgodnie z art. 108b ust. 5 ustawy o VAT warunkiem zgody naczelnika urzędu skarbowego na uwolnienie środków jest m.in. brak uzasadnionej obawy wystąpienia zaległości podatkowych. To oznacza, że w obecnej sytuacji, kiedy przychody wielu firm spadają, taką zgodę może być trudniej uzyskać. Przedsiębiorca może oczywiście odwołać się od decyzji odmownej, ale oznacza to dodatkowy czas oczekiwania. Pamiętajmy też, że duża liczba wpływających obecnie wniosków podatników, m.in. o odroczenie zapłaty, raczej wydłuży termin ich rozpatrywania.