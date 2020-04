Koronawirus: zmiany VAT ułatwią zdalną naukę

Przedsiębiorca dostarczający sprzęt do nauki przez internet skorzysta z zerowej stawki podatku. Osoby rozliczające PIT zyskają więcej czasu na wsparcie organizacji pożytku publicznego.

Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej zawiera kilka zmian dotyczących różnych podatków. Jedna z nich ma ułatwić zdalną naukę w czasach epidemii. Poniżej dalsza część artykułu

Projekt wprowadza stawkę 0 proc. VAT dla dostaw komputerów i urządzeń multimedialnych na rzecz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Chodzi o sprzęt do nauki przez internet, który trafi do szkół i zostanie nieodpłatnie udostępniony uczniom. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego takiej pomocy potrzebuje ok. 110 tys. rodzin, w których dzieci nie mogą uczestniczyć w lekcjach online.

Są też przewidziane rozwiązania dla spółek rozliczających CIT. Podatkowe grupy kapitałowe zachowają swój status, nawet jeśli w 2020 r. z powodu koronawirusa nie spełnią warunku rentowności i będą miały zaległości podatkowe. Z kolei termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i oświadczeń zostanie przedłużony do 30 września, a grupowej dokumentacji – do końca 2020 r. Dotyczy to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Osoby rozliczające PIT będą miały więcej czasu nie tylko na złożenie zeznania rocznego, lecz także na przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. W pierwszej wersji ustawy termin składania zeznań podatkowych za 2019 r. został przedłużony do końca maja 2020 r. Teraz doprecyzowano terminy na przekazanie 1 proc. PIT. Skarbówka przekaże wybranej OPP 1 proc. podatku wynikającego z deklaracji złożonej do 1 czerwca lub korekty złożonej do 30 czerwca 2020 r. Dotyczy to też emerytów składających PIT-OP.

Skorzysta też podatnik handlujący kryptowalutami, np. bitcoinami. Projekt zakłada, że sprzedaż i zamiana walut wirtualnych zostanie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ustawy o PCC. Dotychczas była zwolniona na podstawie rozporządzenia ministra finansów, które było kilka razy przedłużane. Zwolnienie na podstawie ustawy spełni postulaty inwestorów.