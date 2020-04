Koronawirus: nowa matryca stawek VAT później o trzy miesiące

Objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych – całych (w miarę możliwości) działów CN. Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8 proc. i 5 proc.

Obecnie stawka VAT dla pieczywa zależy od daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli data ta nie przekracza 14 dni, to stawka wynosi 5 proc., ale gdy przekracza 14 dni, stosuje się stawkę 8 proc. W nowej matrycy VAT pieczywo (sklasyfikowane w dziale CN 19 - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) każdego rodzaju i niezależnie od daty trwałości czy przydatności do spożycia zostało objęte stawką 5 proc.

Podobnie jak przy pieczywie, stawka na ciastka jest zależna od daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli to mniej niż 45 dni, to stawka wynosi 8 proc. Gdy przekracza ten termin, wzrasta do 23 proc. Według nowej matrycy VAT ciastka (sklasyfikowane w dziale CN 19 - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) każdego rodzaju i niezależnie od daty trwałości czy przydatności do spożycia będą objęte stawką 5 proc.