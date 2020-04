Koronawirus: nowy JPK_VAT dopiero od lipca

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja z 4 lipca 2019 r.) przewidywała zastąpienie od 1 kwietnia 2020 r. składanych odrębnie deklaracji VAT-7 (VAT-7K) oraz struktury JPK_VAT(3) nową strukturą JPK_VAT (w wersjach JPK_V7 i JPK_V7K). Nowa struktura miała zawierać część ewidencyjną oraz stanowiącą załącznik do niej deklarację VAT-7 (VAT-7K).

Będzie później

Nowe przepisy dotyczące struktury JPK_VAT miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. (za okresy od 1 kwietnia 2020 r.). Z tym, że na mocy przepisy przejściowego zawartego w art. 11 nowelizacji z 4 listopada 2020 r. dla części podatników nowy JPK_VAT miał obowiązywać dopiero za okresy od 1 lipca 2020 r. Podmioty te miały mieć możliwość wybrania nowych zasad (bez prawa powrotu) za okresy od 1 kwietnia 2020 r. Te podmioty to m.in. mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, szkół i placówek niepublicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych wskazanych w tym przepisie jednostki sektora finansów publicznych. Zatem 1 kwietnia 2020 r. JPK_VAT i deklaracje VAT-7 (VAT-7K) miały, co do zasady, składać firmy posiadające status dużego przedsiębiorcy.