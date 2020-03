VAT: ulga na złe długi a dłużnik w trakcie restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji

Stan epidemii ogłoszony na mocy rozporządzeń ministra zdrowia w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa COVID-19 spowodował wprowadzenie zasadniczych ograniczeń przemieszczania się ludności oraz prowadzenia określonych kategorii działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy oczekują propozycji wsparcia ze strony państwa, ale nie ulega wątpliwości, że ogólna sytuacja ekonomiczna ulegnie pogorszeniu. Należy też spodziewać się wzrostu liczby przedsiębiorców zmuszonych do ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji.

Upadłość przedsiębiorcy ma bezpośredni wpływ na sytuację prawną i ekonomiczną jego wierzycieli. Wierzyciel ma bowiem trudności z wyegzekwowaniem od niego należności, a dodatkowo jednym z efektów upadłości dłużnika jest brak możliwości zastosowania przez wierzyciela korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi. Taki wniosek płynie z analizy przepisów ustawy o VAT oraz praktyki organów podatkowych. Analiza przepisów dyrektywy VAT prowadzi jednak do wniosków odmiennych. Niewykluczone, że jednoznaczne wyjaśnienie tej rozbieżności przyniesienie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Analiza treści ustawy o VAT prowadzi do jednoznacznych wniosków. Zgodnie z art. 89a tej ustawy podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Aktualnie wierzytelność uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisy ustawy o VAT uzależniają przy tym możliwość zastosowania ulgi za złe długi przez sprzedawcę, jeżeli są spełnione określone warunki, w tym:

Dla zastosowania ulgi na złe długi wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli więc kontrahent (dłużnik) zostanie objęty postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, to należy się spodziewać, że urząd skarbowy stwierdzi brak podstaw do rozpoznania przez podatnika (sprzedawcę) korekty należnego VAT.

Jednoznaczna treść przepisów ustawy o VAT nie wyklucza jednak szans podatnika na korektę zapłaconego podatku. Istnieje bowiem możliwość argumentacji, że ustawa o VAT uzależnia zastosowanie ulgi na złe długi od przesłanek nieprzewidzianych przepisami dyrektywy VAT, a w konsekwencji ogranicza prawo do korekty w sposób sprzeczny z przepisami UE. Kwestia ta jest przedmiotem pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie z 6 grudnia 2018 r., I FSK 2261/15). Wątpliwości NSA dotyczyły zgodności z dyrektywą VAT treści art. 89a ust. 2 ustawy o VAT w zakresie przesłanki statusu nabywcy jako podatnika VAT oraz jako podmiotu nieobjętego postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym.

Na rozstrzygnięcie TSUE w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać, jednak już dziś warto zwrócić uwagę na wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. (C-127/18 PACK CZ s.r.o.) dotyczący czeskiego podatnika. Trybunał stwierdził w nim, że przepisy krajowe uzależniające możliwość dokonania korekty podatku od wierzytelności nieściągalnych od tego czy dłużnik w dalszym ciągu jest podatnikiem VAT są niezgodne z dyrektywą. Co ważne, Trybunał podkreślił, że jeśli dłużnik utracił status podatnika VAT, to tym bardziej przemawia to za możliwością dokonania korekty.