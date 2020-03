Marek Kobylański: serialu o mafii VAT-owskiej nie będzie

Media publiczne w sensacyjnych materiałach regularnie informują o zatrzymaniu kolejnych członków mafii VAT-owskiej. Nieraz już myślałem, że to pierwszy z odcinków serialu o marnym losie tych, którzy oszukują uczciwe firmy i budżet państwa. Niestety, okazuje się, że to tylko zwiastuny niedoszłego serialu, którego produkcja z jakichś powodów nie wypaliła.

Jakoś nie udaje się nakręcić kolejnych odcinków, tak jak to bywało w przypadku zatrzymań polityków lub osób, które kiedyś zajmowały prominentne stanowiska. Tamte opowiadane w mediach historie dynamiką akcji przypominały już w pewnym momencie brazylijskie telenowele. Mimo to powstawały kolejne odcinki.

A co z serialem o mafii VAT-owskiej? Akcja zaczyna się nieźle. Zdeterminowani funkcjonariusze wpadają do jakiegoś domu, raz, dwa i podejrzany o przekręty podatkowe kończy w kajdankach. Tyle że na tym koniec. Większość historii o zwalczaniu tzw. przestępstw fakturowych kończy się właśnie na zatrzymaniu w blasku fleszy i obiektywów kamer. Do tej pory w przypadku takich przestępstw wydano jedynie 29 wyroków. Większość z nich nakazywała zapłacenie grzywny. Za kratki nie trafił nikt, bo wszystkie trzy wyroki skazujące na więzienie zapadły w zawieszeniu.