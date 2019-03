VAT: Wydanie karty prepaid nie jest dostawą towaru

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży opłaconej za pomocą karty przedpłaconej powstaje w momencie faktycznego zrealizowania zakupów przez jej posiadacza.

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2019 r. (0114-KDIP1-1.4012. 739.2018.1.RR).

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT, dodające m.in. rozdział 2a „Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów". Dotyczy on opodatkowania przekazania bonów będących bonem jednego przeznaczenia (art. 8a ustawy o VAT) oraz opodatkowania przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon różnego przeznaczenia (art. 8b ustawy o VAT). Nowe przepisy różnicują momenty powstania obowiązku podatkowego w przypadku przekazania bonu jednego przeznaczenia (tj. w momencie wydania bonu) oraz w przypadku przekazania bonu różnego przeznaczenia (tj. w momencie faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług).

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r., praktyka opodatkowania przekazania bonów, voucher'ów czy kart prepaid ukształtowała się w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w praktyce organów podatkowych. W celu ustalenia momentu opodatkowania wydania kart czy bonów stosowano art. 19a ustawy o VAT, zarówno ust. 1 wyrażający zasadę ogólną momentu powstawania obowiązku podatkowego, jak i ust. 8 dotyczący opodatkowania zaliczek.

W związku z tym w przypadku, gdy od razu wiadome były wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub świadczenia usług, moment opodatkowania dostawy towarów/świadczenia usług następował w momencie wpłaty środków na kartę prepaid lub w momencie wydania karty. Natomiast gdy nie było do końca wiadome w jaki sposób środki znajdujące się na karcie prepaid zostaną wykorzystane, do powstania obowiązku podatkowego w VAT dochodziło dopiero w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług, a nie w momencie dokonania płatności z tytułu tych transakcji (tj. wydania karty, zapłaty na kartę prepaid).

Komentowana interpretacja dotyczy spółki zajmującej się prowadzeniem stacji paliw oraz udzielającej franczyzy na prowadzenie stacji pod logo. Spółka, w celu m.in. uzyskania szerszych rynków zbytu planuje uruchomić system sprzedaży oparty na emisji kart prepaid, za pomocą których klienci będą mogli płacić za zakupione na stacjach należących do spółki paliwo, jak i inne artykuły dostępne w sprzedaży.

Zgodnie z regulaminem, karty prepaid będą mogły być zasilane przez klientów za pomocą przelewu bankowego, a transakcje na stacjach spółki nie będą mogły przekraczać puli środków dostępnych na karcie. W momencie transferu środków na rachunek służący zasileniu karty prepaid nie będzie znany ani przedmiot, ani czas, ani też miejsce sprzedaży.

Spółka zdecydowała się potwierdzić w interpretacji indywidualnej, czy czynność wydania karty prepaid należy uznać za dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT oraz w którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy.

Spółka zajęła stanowisko, że czynność wydania kart prepaid, o których mowa we wniosku, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, natomiast środki pieniężne, które wpłacane są na specjalnie utworzony rachunek bankowy, nie stanowią zaliczki ani przedpłaty. Według spółki, dopiero użycie karty, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta, regulującego zapłatę przy użyciu karty, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Ponieważ przedstawione zdarzenie przyszłe odwołuje się do sytuacji sprzed wprowadzenia nowych przepisów dotyczących opodatkowania bonów, spółka swoje stanowisko oparła przede wszystkim na orzecznictwie, tj. przytoczyła m.in. wyrok NSA z 25 sierpnia 2010 r. (I FSK 1100/09) oraz wyrok TSUE z 21 lutego 2006 roku w sprawie C-419/02. W wyroku tym TSUE przyznał, że przedpłaty mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego tylko wtedy, gdy dokonane są na poczet przyszłych dostaw konkretnych towarów lub usług.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki oraz postanowił odstąpić od uzasadnienia.

Ewelina Toczek konsultantka w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Rozstrzygnięcie organu w komentowanej interpretacji jest zgodne z praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych sprzed wejścia w życie przepisów dotyczących opodatkowania bonów. Podobne stanowisko w zakresie opodatkowania kart przedpłaconych zostało również wyrażone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2017 r. (0114-KDIP1-3.4012.42.2017.1.MT). Wprowadzone przepisy dotyczące opodatkowania bonów nie powinny znacznie wpłynąć na dotychczasową praktykę, biorąc pod uwagę, że karty prepaid uznaje się co do zasady za bony różnego przeznaczenia. Oznacza to, że w przypadku takich bonów do opodatkowania VAT dojdzie dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług dokonywanych w zamian za bon (kartę prepaid). Co więcej, z punktu widzenia wprowadzanych zmian, istotne jest również rozróżnienie bonów od instrumentu płatniczego, gdyż opodatkowanie VAT bonów jako specyficznego środka płatniczego różni się od opodatkowania instrumentów płatniczych, a za takie można uznać niektóre z kart prepaid.