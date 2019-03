Projekt ustawy reformujący system stawek VAT - rząd przyjął

Zbliża się koniec rozbieżności stawkach VAT na takie same towary.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy reformujący system stawek podatku od towarów i usług. Zakłada ona eliminację rozbieżności w opodatkowaniu podobnych towarów, a przez to uporządkowanie systemu stawek. Rząd nazywa nowy system „matrycą VAT".

Na przykład pieczywo i ciastka, które dziś podlegają – zależnie od rodzaju – stawkom 23, 8 i 5 proc., będzie według matrycy objęte jedną pięcioprocentową stawką. Zlikwidowana zostanie też różnica między wydawnictwami papierowymi i elektronicznymi. Książki i e-booki będą podlegały stawce 5 proc., a gazety papierowe i elektroniczne – 8 proc. Oznacza to jednak podwyżkę podatku na prasę specjalistyczną, korzystającą do tej pory ze stawki 5 proc.

Ustawa ma wejść w życie w dwóch etapach. Od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT na e-booki i e-prasę. Z tą datą mają wejść też w życie przepisy umożliwiające uzyskiwanie przez podatników Wiążącej Informacji Stawkowej. To nowy rodzaj interpretacji przepisów podatkowych, potwierdzający klasyfikację danego towaru czy usługi na potrzeby VAT. Od 1 stycznia 2020 r. mają być stosowane przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz stawki VAT dotyczące pozostałych towarów i usług.

Reforma może jednak napotkać na trudności w trakcie dalszych prac legislacyjnych w Sejmie. Chodzi przede wszystkim o sprawę podwyżki z 5 do 23 proc. stawki podatku na napoje owocowe zawierające co najmniej 20 proc,. soku owocowego. Przeciwko tej podwyżce protestowały dotychczas organizacje sadowników i producentów żywności. Zyskali oni teraz zyskały poparcie największych organizacji pracodawców i central związkowych.

Przedsiębiorcy i związkowcy w liście z 4 marca, adresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, zwracają uwagę, że nie można zaakceptować tego, by koszty reformy VAT finansować z podniesienia podatku na napoje owocowe. Przewidują, że spowoduje to zmniejszenie produkcji napojów o 50 proc., a co za tym idzie – redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych o 25 proc. Zapotrzebowanie na owoce ma spaść nawet o 150 tys. ton rocznie, w tym 120 tys. ton jabłek.

Ministerstwo Finansów chciało pierwotnie wprowadzić wyższy VAT na wszystkie rodzaje napojów owocowych. Jednak w wersji projektu ustawy, która trafiła na obrady rządu, zaproponowano 5-procentową stawkę na nektary i soki stuprocentowe. Jednak przedsiębiorcy i związkowcy określają tę propozycję jako „sztuczną i pustą", bo nektary stanowią tylko ok. 12 proc,. sprzedaży. List podpisało siedem organizacji: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, NSZZ „Solidarność" i Forum Związków Zawodowych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu