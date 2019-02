Spór o podwyżkę VAT na napoje owocowe może podważyć całą reformę stawek tego podatku. Spór idzie o 400 mln zł na sfinansowanie obniżek na inne towary.

Szykowana przez Ministerstwo Finansów reforma stawek VAT wciąż jest niepewna. W zamyśle miała służyć przede wszystkim uproszczeniu systemu preferencji. Może się jednak rozbić o podwyżkę VAT na napoje owocowe.

Przypomnijmy, że w ramach porządkowania stawek na żywność większość artykułów spożywczych ma zostać objęta obniżonymi stawkami 5 albo 8 proc. W wielu przypadkach dojdzie zatem do obniżki stawki. Jako że efekt reformy (zwanej „matrycą VAT") ma być neutralny dla budżetu, w niektórych przypadkach ma jednak dojść do podwyżek (by zrównoważyć obniżki). Jeden z tych przypadków to napoje z soków owocowych. W tym przypadku stawka ma wzrosnąć z 5 do 23 proc.

Ministerstwo w trakcie konsultacji projektu zaproponowało, by utrzymać 5-proc. stawkę na soki 100 proc. i nektary owocowe (czyli napoje zawierające powyżej 25 proc. soku). Firmy z branży spożywczej nie uznały tego jednak za kompromisowe rozwiązanie. Według Krajowej Unii Producentów Soków będzie to oznaczało dodatkowe obciążenie nabywców nawet o 400 mln zł. „Zwracamy uwagę, że napoje owocowe mają kluczowy, bo aż 50-proc. udział w strukturze spożycia. Nektary zaś, opodatkowane na poziomie 5 proc., to zaledwie 12 proc. rynku" – czytamy w oświadczeniu tej organizacji.

Przeciwko podwyżce wystąpiły także organizacje rolnicze i sadownicze. Podczas poświęconemu matrycy VAT wtorkowemu posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa domagały się od MF wycofania podwyżki. Nie zabrakło głosów radykalnych.

– Kto lobbuje taką głupotę? Jeśli Ministerstwo Rolnictwa poprzez te antychłopskie propozycje, to ja wyprowadzę rolników na ulicę! – grzmiał podczas posiedzenia komisji Władysław Serafin z organizacji kółek rolniczych.

Sam resort rolnictwa też jest krytyczny wobec planów MF.

Jakie mogą być skutki zmian stawek na soki? Jak wskazuje Wojciech Kędzia, dyrektor terenowego oddziału krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, obecnie na rynku napojów w Europie Zachodniej panuje trend do zwiększania sprzedaży napojów gazowanych i tym podobnych kosztem napojów owocowych, w szczególności o wysokiej zawartości soków.

– Spadku zainteresowania konsumentów napojami owocowymi nie da się odwrócić zmniejszaniem stawki opodatkowania – twierdzi Kędzia. Jego zdaniem promowanie za pomocą niższej stawki napojów z małą zawartością soków jest niecelowe. – Często zawierają one wiele sztucznych dodatków smakowych i barwników. Zachęcanie niską stawką podatku do kupowania niezbyt zdrowych produktów wydaje się zatem nielogiczne, wręcz szkodliwe dla konsumentów – twierdzi ekspert.

Etap legislacyjny: opiniowanie

O co chodzi w reformie

Uproszczenie i pewność

Projekt zmiany ustawy o VAT, wprowadzający nowy system stawek, przewiduje m.in.:

- wprowadzenie dla klasyfikacji towarów Nomenklatury Scalonej, używanej dotychczas głównie do celów taryfy celnej, zamiast dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

- wyrównanie stawek VAT na podobne towary, przede wszystkim na wyroby spożywcze;

- wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), która ma wspierać podatników we właściwej klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT; WIS ma funkcjonować na wzór indywidualnych interpretacji podatkowych, a organy klasyfikacyjne będą posiadać uprawnienia do badań laboratoryjnych klasyfikowanych towarów;

- zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników polegające na wprowadzeniu nowej ogólnej definicji produktów rolnych, co pozwoli objąć tym systemem wszystkie produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.