Porady dietetyka są zwolnione z VAT

Promowanie zdrowego żywienia oraz konsultacje w zakresie stosowania odpowiedniej diety to usługi w zakresie opieki medycznej, do których nie jest doliczany podatek od towarów i usług.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2018 r. (0112-KDIL1-2.4012.815.2018.1.MR).

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Dietetyka: rolnicy nauczą, jak zdrowo żywić ludzi

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych polegających na poprawie zdrowia poprzez odpowiednią dietę. Podatnik posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku dietetyka. Usługi świadczone przez podatnika polegają w szczególności na: organizacji akcji promujących zdrowie, konsultacjach dietetycznych, przygotowywaniu planów żywieniowych, prowadzeniu warsztatów kulinarnych i dietetycznych oraz z zakresu profilaktyki w chorobach.

W związku z tym podatnik zapytał organ, czy świadczone przez niego usługi korzystają ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Podatnik uważał, że świadczone przez niego usługi będą objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych. Podatnik uznał, że skoro jest osobą, która posiada kwalifikacje dietetyka, uzyskała tytuł zawodowy magistra i wykonuje zawód medyczny w zakresie świadczeń zdrowotnych polegających na poprawie zdrowia poprzez odpowiednią dietę, to świadczone przez niego usługi będą podlegały zwolnieniu.

Organ zaakceptował w pełni stanowisko podatnika i wskazał, że warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie. Organ potwierdził, że usługi świadczone przez podatnika mają związek z opieką medyczną nad pacjentami podmiotów leczniczych i przyczyniają się do zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów, a także posiadają charakter profilaktyczny. Organ uznał również, że podatnik świadczy usługi w ramach wykonywania zawodu medycznego, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej. Tym samym organ potwierdził prawo podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT do świadczonych przez niego usług.

komentarz eksperta

Stanisław Nidecki, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą PwC

Niewątpliwie stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w komentowanej interpretacji zasługuje na aprobatę. Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zastosowanie go do konkretnych usług uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

- świadczenia muszą należeć do usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz

- usługodawca musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pojęcie „opieka medyczna", którym posługuje się ten przepis, nie posiada definicji legalnej. W związku z tym, w zakresie wykładni tego pojęcia należy odwołać się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał wskazywał niejednokrotnie, że pojęcie opieki medycznej należy utożsamiać z usługami, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości, leczeniu chorób i zaburzeń zdrowia lub są realizowane w celach profilaktycznych (przykładowo: wyrok TSUE w sprawie L.u.P. GmbH, C-106/05). W tym kontekście należy stwierdzić, że usługi świadczone przez dietetyków są przede wszystkim realizowane w celach profilaktycznych, a także służą zachowaniu zdrowia i w pewnym zakresie również jego ratowaniu, poprzez zalecanie stosowania odpowiedniej diety.

Jeśli chodzi o przesłankę podmiotową, to ustawa o działalności leczniczej posługuje się pojęciem „wykonywanie zawodu medycznego". Zgodnie z poglądami doktryny i utrwalonym orzecznictwem pojęcie to odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym, pomimo, iż zawód dietetyka nie został objęty unormowaniem odrębnych aktów prawnych, to jednak inne przepisy określające m.in.: zasady jego wykonywania, zasady związane z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu, zasady i formy wykonywania zawodu, wskazują, że osoba, która zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki, jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.