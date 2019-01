Wyżywienie kadry pedagogicznej z VAT - wyrok WSA

Trudno przyjąć, że wyżywienie kadry pedagogicznej mieści się w ramach realizowanej przez przedszkola, szkoły czy bursy funkcji opiekuńczej, o której mowa w ustawie Prawo oświatowe. Jednostki te bowiem nie wykonują tego rodzaju funkcji w stosunku do nauczycieli.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem, że zapewnienie wyżywienia kadrze pedagogicznej stanowi niepodlegające opodatkowaniu VAT zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 4 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Bd 772/18.

Wniosek o interpretację

Gmina wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku VAT. We wniosku wskazała, że w ramach realizacji zadań własnych z zakresu edukacji publicznej prowadzi przedszkola, szkoły i bursę. W placówkach tych gmina zapewnia odpłatne wyżywienie kadry dydaktycznej zatrudnionej w danej jednostce. Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o koszty tzw. wkładu do kotła, wraz z uwzględnieniem kosztów wytworzenia i utrzymania stołówki oraz wynagrodzenia pracowników stołówek. Wysokość opłat za wyżywienie szacowana jest na podstawie wyliczeń przeprowadzonych na podstawie poprzednich okresów i podlega zatwierdzeniu przez wydział edukacji, a następnie wprowadzeniu w drodze zarządzenia dyrektora danej placówki. Nie pokrywają one kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji publicznej.

Gmina zapytała, czy w przedstawionym stanie faktycznym występuje jako podatnik VAT, w konsekwencji czy jest zobowiązana do naliczania podatku VAT od opłat pobieranych od kadry dydaktycznej tytułem korzystania z wyżywienia w stołówkach. Sama stanęła na stanowisku, że tego typu opłaty opodatkowaniu VAT nie podlegają, a to ze względu na fakt, że z tytułu ich poboru gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT. Zapewniając wyżywienie kadrze pedagogicznej gmina realizuje bowiem zadanie własne obejmujące edukację publiczną.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 września 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.504.2018.1.MM, uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że funkcjonowanie stołówek szkolnych, przedszkolnych oraz tych działających przy bursach służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych oraz kształcenia i wychowania, ale jedynie w stosunku do dzieci. Nie można uznać, że opieką taką objęci są również nauczyciele i inna karda pedagogiczna i na tej podstawie twierdzić, że czynności w zakresie wyżywienia nauczycieli są wykonywane w ramach władztwa publicznego w zakresie realizacji zadań związanych z edukacją publiczną. Nie ma przy tym znaczenia podnoszona przez gminę okoliczność, że opłata pobierana z tego tytułu przez placówki nie odzwierciedla w całości wydatków jakie byłyby uwzględnione w rachunku ekonomicznym przez przedsiębiorcę, w sytuacji profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Z ustawy Prawo oświatowe wynika, że tylko w odniesieniu do uczniów korzystających z posiłku w stołówce do opłat nie wolno wliczać wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki. Takiego ustawowego zastrzeżenia nie ma natomiast w odniesieniu do innych podmiotów lub osób korzystających z posiłku w tych stołówkach. Oznacza to, że w zakresie ustalenia wysokości opłat za posiłki pozostałych osób gmina nie jest ograniczona ustawą i może pobierać opłatę ustaloną przez dyrektora jednostki działającego w porozumieniu z gminą jako organem prowadzącym.

Zdaniem organu podatkowego powyższe oznacza, że odpłatne usługi wyżywienia świadczone na rzecz kadry pedagogicznej wypełniają definicję działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT. Usługi te jednak stanowią usługi ściśle związane z usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą, wobec czego korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT.

Wyrok WSA

Na powyższą interpretację gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który zgodził się ze stanowiskiem organu i skargę gminy oddalił. W ustnym uzasadnieniu wskazał, że nie budzi wątpliwości, że w przypadku wyżywienia uczniów gmina będzie rzeczywiście działać jako organ władzy publicznej i nie będzie podatnikiem VAT.

Podejścia takiego nie można jednak zastosować w odniesieniu do wyżywienia kadry pedagogicznej. Trudno bowiem przyjąć, że wyżywienie kadry pedagogicznej mieści się w ramach funkcji opiekuńczej realizowanej przez przedszkola, szkoły czy bursy. Jednostki te nie wykonują żadnych funkcji opiekuńczych w stosunku do nauczycieli. Nie można zatem zgodzić się z gminą, że zapewnienie wyżywienia kadrze pedagogicznej również stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego. Działalność tego rodzaju stanowi przejaw działalności gospodarczej i jako taka podlega opodatkowaniu VAT. Wyrok nie jest prawomocny.

Komentarz eksperta

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem sądu w tym zakresie. W przeciwieństwie do wyżywienia uczniów, wyżywienie kadry pedagogicznej nie jest obowiązkiem, do którego realizacji gmina została zobowiązana mocą obowiązujących przepisów prawa. Jak jednak wskazał organ podatkowy w wydanej gminie interpretacji, fakt uznania tego typu czynności za działalność gospodarczą nie oznacza jeszcze konieczności zapłaty podatku VAT z tego tytułu. Samorządy mogą bowiem skorzystać w tym zakresie ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT, tj. zwolnienia z VAT dla usług ściśle związanych ze świadczeniem usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Powinny jednak pamiętać, że zdaniem organów podatkowych zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do opłat za wyżywienie pobieranych od personelu administracyjnego. ?