Budowa parku gminnego bez prawa do odliczenia - interpretacja podatkowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 15 grudnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.715. 2018.1.MR) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem zagospodarowania trenów zdegradowanych. Gmina planuje realizację projektu polegającego na zagospodarowaniu pod działalność kulturalno-rekreacyjną trenów zdegradowanych. Celem podejmowanych działań jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą dotkniętego problemami obszaru i nadania mu nowych funkcji kulturalnych, promocyjnych, społecznych, sportowych i rekreacyjnych. Z efektów realizacji projektu mają korzystać mieszkańcy całej gminy, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także turyści.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Nieruchomość objęta inwestycją jest niezagospodarowana i zgodnie z uchwałą rady gminy wymaga rewitalizacji. Planowane prace mają objąć w szczególności uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a także przebudowę i adaptację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W wyniku realizacji projektu mają powstać m.in. elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze, czy stojaki na rowery, a także siłownia na wolnym powietrzu, oświetlenie zewnętrzne terenu, droga z miejscami postojowymi, wiata drewniana, trawniki parkowe oraz tereny utwardzone. Tereny po rewitalizacji będą służyły jako miejsce do organizacji uroczystości gminnych, państwowych lub kościelnych, koncertów, festiwali lub innych imprez kulturalnych. Wnioskodawca zakłada ponadto, że nowa lokalizacja stanie się centrum spotkań mieszkańców gminy.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu w sytuacji nieodpłatnego udostępniania powstałej infrastruktury swoim mieszkańcom i przybyłym turystom. W ocenie gminy, nie będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu.

Wnioskodawca planuje nie wykazywać ani w całości, ani w części kwoty podatku w deklaracji VAT-7 jako podatku naliczonego obniżającego podatek należny. Gmina uzasadniła swoje stanowisko tym, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zajmowanie się sprawami dotyczącymi ładu przestrzennego, należy do jej zadań własnych. Ponadto planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi. Inwestycja będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i stwierdził, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Pomimo tego, że gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż realizując opisaną we wniosku inwestycję, nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Ponadto, planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi, będzie ona ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tj. braku związku kosztów zagospodarowania terenu z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi gminy. W praktyce może się jednak zdarzyć, że na terenie parku, który podlega rewitalizacji będą w przyszłości np. wynajmowane miejsca na stragany, food trucki itp. w czasie imprez kulturalnych organizowanych w parku. Nawet budka z lodami może generować sprzedaż opodatkowaną dla gminy. W takim przypadku może się okazać, że gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego według prewspółczynnika, a ostateczna kwota odliczenia znana jest dopiero po tzw. okresie korekty (10 latach). Takie prawo (niezależnie od skorzystania z niego i odliczenia części VAT) skutkowałoby z kolei nieprawidłowym rozliczeniem funduszy pozyskanych z RPO, jeśli gmina uznała VAT za koszt kwalifikowalny projektu w oparciu o uzyskaną interpretację. Zatem aby uzyskana przez gminę interpretacja mogła być skutecznie stosowana, konieczne jest dopilnowanie, aby faktycznie nie wystąpiła na terenach zrewitalizowanych żadna działalność gospodarcza opodatkowana VAT. ?