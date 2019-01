Barter z blogerem na promowanie firmy - jak ująć w księgach

Promocja poprzez influencerów to skuteczny sposób na wzrost rozpoznawalności produktu. Przekazująca promowaną rzecz firma księguje dwie operacje: sprzedaż swoich towarów i zakup usług od blogera.

Wzrost znaczenia internetu wpłynął na pojawianie się nowej kategorii podmiotów, które mogą mieć wpływ na kształtowanie opinii, czyli tak zwanych influencerów. Takie osoby wpływają na decyzje innych oraz posiadają trwałe relacje z masowymi odbiorcami, którzy bardzo silnie się z nimi utożsamiają. Tego rodzaju liderzy opinii potrafią wyrażonym przez siebie zdaniem albo sugestią umiejętnie oddziaływać na poczynania skupionej wokół siebie społeczności, którą zbudowali na bazie prowadzonego przez siebie bloga, vloga, konta na Youtube albo innym portalu społecznościowym. Wiele firm zauważyło szansę w rozpoznawalności oraz pozycji influencerów i skierowało swoje działania promocyjne na współpracę z takimi osobami. Społeczność skupiona wokół influencerów rekomendację wpływowej osoby często ceni bardziej od tradycyjnych reklam. Firmy zaczęły zlecać influencerom tworzenie treści sponsorowanych w internecie. Praktyka pokazuje, że producent dóbr (lub usług) najczęściej przekazuje takim osobom wytwarzane przez siebie produkty w zamian za ich promocję. Jakie są możliwości rozliczenia takiej transakcji?

Zamiast sprzedaży lub zakupu konkretnych dóbr albo usług podmioty mogą wymieniać się nimi, uzgadniając wcześniej ich wartość w ten sposób, aby ich bilans był zerowy. Tego rodzaju wzajemna wymiana określana jest terminem barteru i nie jest szczegółowo regulowana przez żadne przepisy prawa. Zgodnie z kodeksem cywilnym (dalej: k.c.) należy zatem do katalogu umów nienazwanych – zawiera jednak podobieństwa do umowy zamiany, opisanej w k.c. Zgodnie z przepisami k.c. w przypadku umowy zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy i stosuje się do niej przepisy o sprzedaży. Trzy podstawowe cechy umowy barterowej to:

w przeciwieństwie do umowy zamiany, przedmiotem barteru mogą być nie tylko dobra rzeczowe, ale również usługi (w układzie: towar za towar, towar za usługę lub usługa za towar, usługa za usługę);

wartość przedmiotów umowy jest porównywalna (ekwiwalentna);

strony umowy występują jednocześnie jako sprzedawca i nabywca.

Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie określa zasad ujmowania i prezentacji umowy barterowej. W związku z tym dla celów bilansowych każda ze stron z umowy barterowej powinna osobno ująć sprzedaż oraz zakup, czyli wyodrębnić dwa zdarzenia z tego rodzaju transakcji gospodarczej. Praktyka pokazuje, że w celu zabezpieczenia swoich interesów strony zwykle zawierają porozumienie barterowe .

Ewidencja księgowa porozumienia barterowego może przebiegać w sposób przedstawiony.

