Próbki otrzymane z UE bez VAT

Samo przemieszczenie towarów z innego kraju Wspólnoty nie wystarczy do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie i obciążenia jej podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Konieczna jest jeszcze odpłatność.

W rzeczywistości gospodarczej często sprzedaż większej ilości produktów jest poprzedzona wypróbowaniem ich właściwości przez odbiorcę. Przekazywanie próbek jest powszechną praktyką stosowaną przez dostawców na różnych etapach sprzedaży.

Przykład

Przedsiębiorca XYZ sp. z o.o. (dalej: spółka lub podatnik), który jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym w całości działalność opodatkowaną, wykorzystuje w procesie produkcji sprężone powietrze. Do prawidłowego działania procesu potrzebne są odpowiednie filtry powietrza. Podatnik otrzymuje od producenta z Holandii kilka próbek różnych filtrów, aby mógł wybrać te, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom.

Otrzymane przez spółkę filtry powietrza są pełnowartościowym produktem, jednak ich liczba (pojedyncze sztuki) nie zaspokaja potrzeb podatnika do przeprowadzenia procesu produkcyjnego w pełnym wymiarze. Celem ich przekazania nie jest również zaspokojenie potrzeb produkcyjnych spółki, a jedynie zapoznanie się przez nią z właściwościami produktu. Podatnik otrzymuje filtry nieodpłatnie w celu przeprowadzenia testów, na podstawie których ma wybrać odpowiedni dla siebie produkt. W przyszłości ma to skutkować zakupem hurtowej liczby filtrów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT).

Kiedy dochodzi do WNT

Przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Ponadto, aby uznać transakcję za WNT, nabywca musi być podatnikiem, a nabywane przez niego towary mają służyć działalności gospodarczej.

Musi być wynagrodzenie

W analizowanym przypadku, podatnik nabywa nieodpłatnie próbki towarów, które są przemieszczane z jednego kraju członkowskiego (Holandia) na terytorium drugiego (Polska). Z kolei przytoczony wcześniej art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wskazuje jednoznacznie, że opodatkowaniu podlega WNT za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Oznacza to, że nieodpłatne otrzymanie próbek nie jest WNT podlegającym opodatkowaniu w Polsce, w rozumieniu ww. przepisów. Samo przemieszczenie towarów nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania transakcji za WNT i opodatkowania jej VAT na terytorium kraju. W rezultacie, otrzymanie próbek przez polską spółkę od producenta z Holandii będzie w Polsce neutralne podatkowo.

Fiskus potwierdza

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 24 maja 2016 r. (IBPP4/4512-34/16/LG) stwierdził: „(...) opodatkowaniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. W tej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, czynność ma charakter darowizny. Co prawda za towar, który Wnioskodawca nabywa, została określona cena, jednakże z warunków transakcji przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że od początku jej realizacji wiadomym jest, że brak jest obowiązku jej zapłaty, czyli uiszczenia wynagrodzenia za nabyty towar. Mając na uwadze powyższe, nieodpłatne otrzymanie przez Wnioskodawcę leku od angielskiej firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów".

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 września 2011 r. (IPPP3/443-870/11-2/LK): „Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że nieodpłatne otrzymanie przez Spółkę towarów, nie stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przedmiotowej sprawie dokonano przemieszczenia towarów pomiędzy krajami należącymi do UE a Polską, jednakże transakcji dokonano bezpłatnie (bez wynagrodzenia), co powoduje, iż nie zostały spełnione wszystkie przesłanki konieczne do uznania przedmiotowego nabycia urządzenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy".

W związku z przytoczonymi interpretacjami stwierdzić należy, że kluczowe znaczenie w transakcjach pomiędzy państwami Unii Europejskiej jest odpłatność za towary. Bez wystąpienia tej przesłanki tran- sakcja nie będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Autorka jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w ECDP sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 7 i art. 9 ust. 1-2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)