Koronawirus: zmiany w VAT odroczone do 1 lipca

Z 13 kwietnia na 1 lipca przesunięto też termin zgłaszania spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy). Termin zawiadomienia zaś o wpłacie na rachunek spoza białej listy wydłuży się z 3 do 14 dni (pozwala to uniknąć sankcji w VAT i PIT lub CIT). Odroczenie ma oszczędzić przedsiębiorcom wydatków na zmianę systemów księgowych i uciążliwych obowiązków administracyjnych. Według Radosława Maćkowskiego, doradcy podatkowego i współtwórcy MVP TAX, to krok w dobrym kierunku. – Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek VAT to pożądane działanie, zwłaszcza w stosunku do branż wrażliwych, np. wyrobów medycznych. Wdrożenie tych zmian powinno być właściwie przygotowane, by nie komplikować procesu zakupu tych wyrobów dla szpitali i innych podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią – mówi. Wcześniej o odroczenie przepisów apelowała do Ministerstwa Finansów m.in. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.