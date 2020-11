Koronawirus w administracji: Czy urzędnik może nie zgodzić się na pracę zdalną

Przełożony nakaże pracę w domu, ale tylko wtedy gdy pracownik ma takie możliwości techniczne i pozwalające mu na to umiejętności.

Wprowadzony przez rząd od 3 listopada 2020 r. nakaz pracy zdalnej dla administracji publicznej czyli nie tylko urzędów centralnych, ale także samorządów, ma trwać aż do 4 grudnia 2020 r. Wynika to wprost z rozporządzenia rady ministrów z 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2 listopada 2020 r., poz. 1931). Dodany do rozporządzenia §24a mówi, że „do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdz...

