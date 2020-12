Umowa z Unią w zasięgu ręki

Dokładna treść zapisów szczytu, które muszą być przyjęte jednomyślnie przez przywódców 27 państw, dopiero się jednak wykuwa. Pomysłów na wyjście naprzeciw obawom Polski i Węgier przed arbitralnym stosowaniem przez Komisję Europejską mechanizmu praworządności jest kilka. Jeden z nich zakłada odwołanie do art. 325 traktatu o UE, który precyzuje, na czym polega ochrona interesów finansowych Unii, oraz do art. 4, który gwarantuje utrzymanie kompetencji krajów członkowskich. Nasi negocjatorzy liczą, że odwołanie do art. 4 przekreśli szerszą interpretację praworządności, obejmującą m.in. sam kształt wymiaru sprawiedliwości.

Innym pomysłem, o którym mówił „Rz" w poniedziałek hiszpański minister ds. europejskich Juan Gonzalez-Barba, jest zobowiązanie, że dopóki Trybunał Sprawiedliwości UE nie wypowie się w sprawie zgodności rozporządzenia z unijnymi traktatami, nie będzie ono stosowane. To oznaczałoby, że przez prawie dwa lata mechanizm pozostałby martwy. Zwłoka byłaby pewniejsza, gdyby przywódcy UE zgodzili się stosować mechanizm dopiero w odniesieniu do budżetu UE na lata 2021–2027, z którego fundusze popłyną za kilkanaście miesięcy. Kolejna możliwość: wpisanie do konkluzji szczytu katalogu warunków, które KE miałaby spełnić, aby wszcząć procedurę prowadzącą do zablokowania wypłat. A także dodanie mechanizmu opóźnienia całej procedury na wniosek oskarżonego kraju.