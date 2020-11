Wojna psychologiczna i prężenie muskułów ws. polskiego weta

Minister sprawiedliwości stawia na ostrzu noża kwestię weta unijnego budżetu, jeśli będzie on połączony z praworządnością. – W negocjacjach nie można być miękiszonem, trzeba być twardym. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski. My mówimy o Polsce, premier Holandii ma prawo dbać o interesy Holandii, ale Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski – w ten sposób minister sprawiedliwości odpowiedział na oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która stwierdzała w środę, że „państwa, które mają wątpliwości ws. mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

