Państwa UE mają badać ścieki na obecność koronawirusów

Aby powstrzymać pandemię koronawirusa, państwa UE powinny systematycznie badać ścieki na obecność koronawirusów – twierdzi Komisja Europejska. „Monitorowanie ścieków może być opłacalnym, szybkim i wiarygodnym źródłem informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusa i jego mutacji w populacji” – powiedział gazecie „Welt am Sonntag” unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius. 27 państw powinno „jak najszybciej stworzyć skuteczne systemy monitorowania ścieków”. Mogłyby one powstać w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy.

Jeśli chodzi o planowane europejskie świadectwo szczepienia, okazało się natomiast, że można je łatwo podrobić. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia Niemiec, dowód szczepienia wpisany w żółtą książeczkę szczepień powinien dać się łatwo przenieść na nową cyfrową kartę UE w gabinetach lekarskich, punktach szczepień lub aptekach, o czym również donosi „Welt am Sonntag”. Ponieważ ten dowód w żółtej książeczce szczepień jest łatwy do podrobienia, oparty na nim nowy certyfikat UE jest również odpowiednio podatny na oszustwa.

Ministerstwo potwierdziło w rozmowie z gazetą, że istnieją luki w zabezpieczeniach. Przy sprawdzaniu analogowych świadectw szczepień „wymagana jest szczególna ostrożność”. Dotyczy to również sytuacji, gdy „informacje są przekazywane do cyfrowego świadectwa szczepienia”. Stowarzyszenie hakerów Chaos Computer Club (CCC) obarcza odpowiedzialnością za lukę w zabezpieczeniach resort zdrowia. Jeśli chodzi o wpis do żółtej książeczki, nie ma żadnej ochrony przed fałszerzami powiedział rzecznik CCC Matthias Marx. „Można to było rozwiązać lepiej – na przykład naklejkami z hologramem, z tłoczonym papierem, z materiałami, które nie każdy może sobie wyklikać na Amazonie”.