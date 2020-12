Unia Europejska jest jak zdrowie…

Europa bez granic wyróżnia się na mapie świata. Tym bardziej, że nasz kontynent wyróżniał się w przeszłości tym, że wojny i zniszczenia były normą, a pokój stanem przejściowym. Dwa kataklizmy XX wieku nazwano wojnami światowymi dlatego, że europejskie konflikty zaraziły inne kontynenty. Pochłonęły miliony ofiar. Dla pokolenia, które pamięta II wojnę światową i które odchodzi, Europa bez wojen i granic jest urzeczywistnioną utopią. Kiedyś nie do pomyślenia. Dla mojego pokolenia, nasze miejsce w NATO i Unii Europejskiej oznacza uwolnienie się od przekleństwa geopolityki, które dławiło poprzednie pokolenia. Unia Europejska jest wnioskiem z nieszczęść naszego kontynentu, a nasze członkostwo przekreśliło wyroki Jałty.

Unia hartuje się w kryzysach XXI wieku

Powiada się, że Unia Europejska hartuje się w kryzysie. W XXI wieku tych kryzysowych okazji nie brakuje. A przecież, pod koniec poprzedniego stulecia, nasz „stary kontynent” zdawał się potwierdzać optymistyczną tezę Francisca Fukuyamy o końcu historii, czyli ostatecznym zwycięstwie liberalnej demokracji. Następstwem „Jesieni Ludów” z roku 1989 było historyczne zjednoczenie Europy w roku 2004. Kraje zza dawnej żelaznej kurtyny dołączyły do Unii Europejskiej. Nikt wtedy nie przewidywał na jaką próbę wystawi nas nowe stulecie. Paradoksalnie, kryzysy XXI wieku miały swoje źródło poza naszym kontynentem, ale najmocniej zabolały Europę. Kryzys finansowy zaraził nas w roku 2008 z drugiej strony Atlantyku. Kryzys migracyjny roku 2015 wziął się z nieszczęść Bliskiego Wschodu, ale uderzył z całą siłą, w postaci milionowej fali uchodźców w Unię Europejską.

Teraz Unia pomaga w walce z skutkami pandemii

Teraz Europa musi sobie radzić z koronawirusem, rodem z Chin. I radzi sobie na krawędzi swoich możliwości budżetowych i traktatowych. Już w styczniu 2020 roku ostrzegała i pomagała w wywozie obywateli UE z zagrożonych regionów, co zostało przez polskie władze zlekceważone. Potem poluzowała zasady pomocy publicznej oraz Paktu Stabilizacji i Wzrostu, co uwolniło państwa członkowskie od ograniczeń w finansach publicznych. Uzyskały pełną swobodę w wykorzystaniu funduszy z „mojej” Perspektywy Finansowej 2014-20, jeszcze nie zaprogramowanych (więcej niż 10 mld euro dla Polski) bez krajowego współfinansowania. W kwietniu tego roku uzgodniono pakiet pomocowy wart 540 mld euro z udziałem Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale z dodatkiem unikalnego programu SURE, który ma rekompensować utratę zarobków w najbardziej zagrożonych sektorach gospodarki (11 mld euro dla Polski). Zwieńczeniem tego wszystkiego było uzgodnienie na unijnym szczycie w lipcu 2020 budżetu wieloletniego na lata 2021-27 oraz Programu Odbudowy, który ma łagodzić skutki społeczne i gospodarcze pandemii. W sumie 1.8 biliona euro! Potwierdzone ostatecznie na grudniowym szczycie w Brukseli. Zadaje to kłam propagandzie rządowej, portretującej Unię Europejską jako nieprzyjazną Polsce, biurokratyczną machinę, która nie radzi sobie z obecnym kryzysem. I czyha na naszą suwerenność.

Groźba weta i samobójcze osamotnienie Polski

W tej perspektywie należy postrzegać beznadziejne osamotnienie Polski i Węgier w roku 2020. Nieudana próba zerwania więzi pomiędzy funduszami Unii i praworządnością była przyznaniem wprost, że Węgry Orbana i Polska Kaczyńskiego mają grzechy na sumieniu. Negują zasady i wartości, które spajają Unię Europejską. Europa bez granic stała się możliwa dlatego, że jest to jedyny kontynent, który jest czymś więcej, niż geografią. Ma wspólną pamięć. Korzenie w starożytnej Grecji i Rzymie, chrześcijaństwie i oświeceniu są fundamentem europejskiej tożsamości. Są źródłem zasad wpisanych w unijne traktaty. Te zapisy wzięły się z długiej drogi prób i błędów, jaką przebył demokratyczny Zachód. Jest w nich zawarta wiedza o tym, jak chronić obywatelską wolność przed nadużyciami władzy, a gospodarkę przed zadłużaniem na koszt przyszłych pokoleń.

Przekonać młode pokolenie, że polexit zabierze im przyszłość

Zdaję sobie sprawę, że dla pokolenia, które nie pamięta ani wojny, ani PRL--u, nasza obecność w NATO i Unii jest zastaną oczywistością. W tym pokoleniu najłatwiej o to - z pomocą urzędowego kłamstwa - by mniejsze i większe błędy Unii przesłoniły fundamentalną wartość wspólnoty dla dzisiejszych stypendystów Erasmusa i bezpieczeństwa Polski. A jest to pokolenie, które przesądzi o trwałości naszego miejsca w demokratycznym świecie. Jak ich uodpornić na rządowe kłamstwa? Przyznam, że nie mam gotowej recepty. Mam jednak świadomość wagi tego problemu i zarazem świadomość, jak bardzo walory zjednoczonej Europy się uzwyczajniły i zbanalizowały. Z perspektywy mieszkańców naszego kontynentu, Bruksela wydaje się odległa, niekiedy irytująca, gdy ingeruje swoimi dyrektywami w nasze codzienne życie. Są też racjonalne regulacje, podyktowane troską o wspólną przyszłość, które budzą sprzeciw, jak choćby ochrona zasobów Bałtyku, jakże niepopularna wśród naszych rybaków. Nie można jednak oddać pola prawicowym i lewicowym skrajnościom. Jedni są zwolennikami polexitu, a drudzy tak bardzo prowokują, jakby chcieli, by Unia kojarzyła się z LGBT, eutanazją i adopcją dzieci przez pary homoseksualne.

Nie będzie Stanów Zjednoczonych Europy, bo nie ma narodu europejskiego

Unia Europejska jest pracą w toku. Jest projektem otwartym na nowe wyzwania. Nie ma wizji docelowej, a na pewno nie jest to wizja europejskiej federacji, na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie jest to możliwe z bardzo prostego powodu - nie istnieje i nie zaistnieje naród europejski, choć śniło o tym wielu szlachetnych marzycieli. Narodowa tożsamość, hartująca się przez stulecia, zawsze będzie silniejsza, niż europejska tożsamość. Piszę to, gdy szczęśliwie zakończyło się awanturnictwo Polski i Węgier, grożących wetem budżetu, byle tylko uwolnić się od powiązania funduszy z praworządnością. Wstydu co niemiara. Pożytków żadnych. Same straty! Byłoby to samobójstwo na historyczną skalę – wetowanie budżetu przez głównego beneficjenta budżetu, Polskę. Europejskie fundusze stanowią prawdziwą dźwignię cywilizacyjną dla kraju, który w roku 1989 wyruszył w poszukiwaniu straconego czasu. Ale pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest nasze uczestnictwo w największej, światowej przestrzeni wolności obywatelskich, pokojowej współpracy, wspólnego rynku, swobody podróżowania (tylko chwilowo zakłóconej) i pozyskiwania legalnej pracy.

Oby brexit był ostrzeżeniem. Unia Europejska jest jak zdrowie, ile ją cenić trzeba ten tylko się dowie, kto ją traci. Oby nigdy nie było to udziałem Polek i Polaków!

