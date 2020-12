Bielan: Nie byłoby UE w obecnym kształcie, gdyby nie prawo weta

- Bruksela ma niestety długą tradycję obchodzenia demokratycznych głosowań - np. wynik głosowań w referendum nad konstytucją europejską w Irlandii i Francji. To nie jest dobra droga do integracji europejskiej, bo to podważa poparcie dla UE w różnych społeczeństwach - podkreślił Bielan.

Zdaniem europosła rozporządzenie wiążące wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności może pozwolić na obchodzenie Traktatów Europejskich.

- Większość już się kruszy. Kraje południa dają prezydencji niemieckiej czas do najbliższego szczytu - tak Bielan odpowiedział na argument, że 25 państw UE zgadza się na rozporządzenie wiążące wypłatę funduszy z kryterium praworządności.

- W Brukseli panuje prawdziwa panika, briefuje się polskich dziennikarzy, aby podważali stanowisko polskiego rządu - mówił również Bielan.