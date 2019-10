Imigracja: Trudno dzielić rozbitków

Seehofer był do niedawna szefem CSU, najbardziej wstrzemięźliwej wobec napływu imigrantów partii współrządzącej w Niemczech. Teraz zgodził się, by Niemcy przyjmowały jedną czwartą wyłowionych w morzu imigrantów. Spotyka go za to krytyka nawet ze strony siostrzanej partii CDU. Stała niemiecka kwota 25 proc. to zachęta dla przemytników, mówią jej liderzy.