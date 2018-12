UE chce, by Facebook pilnował Rosji

Przed przyszłorocznymi wyborami do Europarlamentu Komisja Europejska poprosi administratorów mediów społecznościowych o comiesięczne raporty dotyczące rosyjskich działań dezinformacyjnych.

Raporty te to część planu dotyczącego walki z fake newsami, który przedstawi dziś Komisja Europejska.

Swoją prośbę KE zamierza skierować m.in. do Facebooka, Twittera i Google'a. Będą one dostarczać miesięczne raporty od stycznia do maja 2019 roku - a więc do chwili tuż przed wyborami europejskimi.

W założeniach planu, który przedstawi dziś KE, Rosja określona jest jako sprawca wielokrotnych, systematycznych kampanii dezinformacyjnych na szeroką skalę.

Otrzymane od portali społecznościowych raporty KE zamierza publikować, aby uświadomić wyborcom, a jaki sposób tworzone z premedytacją fake newsy wpływają na ich kryteria ocen kandydatów i partii.

Raporty mają również zawierać informacje o tym, w jaki sposób reklamują się partie polityczne, oraz o tym, ile botów i fałszywych kont identyfikują i zamykają administratorzy mediów społecznościowych.

Komisja Europejska oczekuje, że comiesięczne raporty będą wysyłać te firmy, które podpisały unijny Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, czyli m.in. Facebook, Twitter, Google i Mozilla.

Komisja Europejska zamierza również zwiększyć finansowanie instytucji, które w Unii Europejskiej zajmują się zwalczaniem dezinformacji. Dodatkowe pieniądze miałby otrzymać np. StratCom funkcjonujący w ramach Służby zewnętrznej Unii Europejskiej. Fundusze przeznaczone byłyby również na utworzenie systemu wczesnego ostrzegania kraju, który znalazłby się pod ostrzałem fake newsów.