Gowin: Chodzi tylko o to, by sędziowie nie zawieszali ustaw Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jarosław Gowin w rozmowie z Onetem tłumaczy co miał na myśli mówiąc, iż "rząd nie uzna orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego pytań prejudycjalnych". Minister sprawiedliwości przekonuje, że chodziło mu o to, iż rząd "nie zaakceptuje orzeczenia Trybunału jedynie wtedy, gdy da ono ogólne prawo sędziom do zastępowania Trybunału Konstytucyjnego i zawieszania dowolnej ustawy".