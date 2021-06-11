Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Macedonii Północnej

Wynik na Euro 2016: Nie zakwalifikowała się
Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)
Bramkarze:
1. Stołe Dimitriewski - 27 lat - Rayo Vallecano (Hiszpania)
12. Risto Jankow - 22 lata - Rabotniczki (Macedonia Północna)
22. Damjan Sziszkowski - 26 lat - Doxa (Cypr)
Obrońcy:
2. Egzon Bejtulai - 27 lat - KF Shkëndija (Macedonia Północna)
6. Wisar Musliu - 26 lat - Fehervar (Węgry)
4. Kire Ristewski - 30 lat - AEL Limassol (Cypr)
13. Stefan Ristovski - 29 lat - Dynamo Zagrzeb (Chorwacja)
14. Darko Wełkowski - 26 lat - HNK Rijeka (Chorwacja)
3. Gjoko Zajkow - 26 lat - Charleroi (Belgia)
Pomocnicy:
5. Arijan Ademi - 30 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)
8. Ezgjan Alioski - 29 lat - Leeds United (Anglia)
24. Danieł Awramowski - 26 lat - Kayserispor (Turcja)
17. Enis Bardhi - 26 lat - Levante (Hiszpania)
25. Darko Czurlinow - 21 lat - VfB Stuttgart (Niemcy)
21. Elif Ełmas - 21 lat - Napoli (Włochy)
11. Ferhan Hasani - 31 lat - Partizani Tirana (Albania)
15. Tihomir Kostadinow - 25 lat - Rużomberok (Słowacja)
16. Boban Nikołow - 26 lat - Lecce (Włochy)
20. Stefan Spirowski - 30 lat - AEK Larnaka (Cypr)
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Napastnicy:
10. Goran Pandew - 37 lat - Genoa (Włochy)
23. Marjan Radeski - 26 lat - Akademija Pandew (Macedonia Północna)
26. Miłan Ristowski - 23 lata - Spartak Trnawa (Słowacja)
18. Włatko Stojanowski - 24 lata - Nimes (Francja)
9. Aleksandar Trajkowski - 28 lat - Mallorca (Hiszpania)
7. Iwan Triczkowski - 34 lata - AEK Larnaka (Cypr)
19. Krste Wełkoski - 33 lata - FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)