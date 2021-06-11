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Uczestnicy Euro 2020

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Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Macedonii Północnej

Piłkarze Macedonii Północnej w meczu z Polską
PAP/Leszek Szymański
arb
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Oto lista piłkarzy, których na Euro 2020 powołał selekcjoner reprezentacji Macedonii Północnej, Igor Angełowski.

Wynik na Euro 2016: Nie zakwalifikowała się

Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)

Bramkarze:

1. Stołe Dimitriewski - 27 lat - Rayo Vallecano (Hiszpania)

12. Risto Jankow - 22 lata - Rabotniczki (Macedonia Północna)

22. Damjan Sziszkowski - 26 lat - Doxa (Cypr)

Obrońcy:

2. Egzon Bejtulai - 27 lat - KF Shkëndija (Macedonia Północna)

6. Wisar Musliu - 26 lat - Fehervar (Węgry)

4. Kire Ristewski - 30 lat - AEL Limassol (Cypr)

13. Stefan Ristovski - 29 lat - Dynamo Zagrzeb (Chorwacja)

14. Darko Wełkowski - 26 lat - HNK Rijeka (Chorwacja)

3. Gjoko Zajkow - 26 lat - Charleroi (Belgia)

Pomocnicy:

5. Arijan Ademi - 30 lat - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

8. Ezgjan Alioski - 29 lat - Leeds United (Anglia)

24. Danieł Awramowski - 26 lat - Kayserispor (Turcja)

17. Enis Bardhi - 26 lat - Levante (Hiszpania)

25. Darko Czurlinow - 21 lat - VfB Stuttgart (Niemcy)

21. Elif Ełmas - 21 lat - Napoli (Włochy)

11. Ferhan Hasani - 31 lat - Partizani Tirana (Albania)

15. Tihomir Kostadinow - 25 lat - Rużomberok (Słowacja)

16. Boban Nikołow - 26 lat - Lecce (Włochy)

20. Stefan Spirowski - 30 lat - AEK Larnaka (Cypr)

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Napastnicy:

10. Goran Pandew - 37 lat - Genoa (Włochy)

23. Marjan Radeski - 26 lat - Akademija Pandew (Macedonia Północna)

26. Miłan Ristowski - 23 lata - Spartak Trnawa (Słowacja)

18. Włatko Stojanowski - 24 lata - Nimes (Francja)

9. Aleksandar Trajkowski - 28 lat - Mallorca (Hiszpania)

7. Iwan Triczkowski - 34 lata - AEK Larnaka (Cypr)

19. Krste Wełkoski - 33 lata - FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

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