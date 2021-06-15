Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Francji

Wynik na Euro 2016: Finał
Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)
Bramkarze:
23. Mike Maignan - 26 lat - Lille (Francja)
16. Steve Mandanda - 36 lat - Olympique Marsylia (Francja)
1. Hugo Lloris - 34 lata - Tottenham (Anglia)
Obrońcy:
18. Lucas Digne - 27 lat - Everton (Anglia)
24. Léo Dubois - 26 lat - Olympique Lyon (Francja)
21. Lucas Hernández - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)
3. Presnel Kimpembe - 25 lat - PSG (Francja)
25. Jules Koundé - 22 lata - Sevilla (Hiszpania)
5. Clément Lenglet - 26 lat - Barcelona (Hiszpania)
2. Benjamin Pavard - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)
4. Raphaël Varane - 28 lat - Real Madryt (Hiszpania)
15. Kurt Zouma - 26 lat - Chelsea Londyn (Anglia)
Pomocnicy:
13. N'Golo Kanté - 30 lat - Chelsea Londyn (Anglia)
8. Thomas Lemar - 25 lat - Atletico Madryt (Hiszpania)
6. Paul Pogba - 28 lat - Manchester United (Anglia)
14. Adrien Rabiot - 26 lat - Juventus Turyn (Włochy)
17. Moussa Sissoko - 31 lat - Tottenham (Anglia)
12. Corentin Tolisso - 26 lat - Bayern Monachium (Niemcy)
Napastnicy:
22. Wissam Ben Yedder - 30 lat - AS Monaco (Francja)
19. Karim Benzema - 33 lata - Real Madryt (Hiszpania)
20. Kingsley Coman - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)
11. Ousmane Dembélé - 24 lata - Barcelona (Hiszpania)
9. Olivier Giroud - 34 lata - Chelsea Londyn (Anglia)
7. Antoine Griezmann - 30 lat - Barcelona (Hiszpania)
10. Kylian Mbappe - 22 lata - PSG (Francja)
26. Marcus Thuram - 23 lata - Borussia Moenchengladbach (Niemcy)