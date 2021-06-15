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Uczestnicy Euro 2020

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Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Francji

Reprezentacja Francji na treningu
PAP/EPA
arb
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Oto lista piłkarzy, których na Euro 2020 powołał selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps.

Wynik na Euro 2016: Finał

Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)

Bramkarze:

23. Mike Maignan - 26 lat - Lille (Francja)

16. Steve Mandanda - 36 lat - Olympique Marsylia (Francja)

1. Hugo Lloris - 34 lata - Tottenham (Anglia)

Obrońcy:

18. Lucas Digne - 27 lat - Everton (Anglia)

24. Léo Dubois - 26 lat - Olympique Lyon (Francja)

21. Lucas Hernández - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)

3. Presnel Kimpembe - 25 lat - PSG (Francja)

25. Jules Koundé - 22 lata - Sevilla (Hiszpania)

5. Clément Lenglet - 26 lat - Barcelona (Hiszpania)

2. Benjamin Pavard - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)

4. Raphaël Varane - 28 lat - Real Madryt (Hiszpania)

15. Kurt Zouma - 26 lat - Chelsea Londyn (Anglia)

Pomocnicy:

13. N'Golo Kanté - 30 lat - Chelsea Londyn (Anglia)

8. Thomas Lemar - 25 lat - Atletico Madryt (Hiszpania)

6. Paul Pogba - 28 lat - Manchester United (Anglia)

14. Adrien Rabiot - 26 lat - Juventus Turyn (Włochy)

17. Moussa Sissoko - 31 lat - Tottenham (Anglia)

12. Corentin Tolisso - 26 lat - Bayern Monachium (Niemcy)

Napastnicy:

22. Wissam Ben Yedder - 30 lat - AS Monaco (Francja)

19. Karim Benzema - 33 lata - Real Madryt (Hiszpania)

20. Kingsley Coman - 25 lat - Bayern Monachium (Niemcy)

11. Ousmane Dembélé - 24 lata - Barcelona (Hiszpania)

9. Olivier Giroud - 34 lata - Chelsea Londyn (Anglia)

7. Antoine Griezmann - 30 lat - Barcelona (Hiszpania)

10. Kylian Mbappe - 22 lata - PSG (Francja)

26. Marcus Thuram  - 23 lata - Borussia Moenchengladbach (Niemcy)

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

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