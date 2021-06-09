Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Walii

Wynik na Euro 2016: Półfinał
Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)
Bramkarze:
21. Adam Davies - 28 lat - Stoke City (Anglia)
1. Wayne Hennessey - 34 lata - Crystal Palace (Anglia)
12. Danny Ward - 28 lat - Leicester City (Anglia)
Obrońcy:
24. Ben Cabango - 21 lat - Swansea City (Anglia)
4. Ben Davies - 28 lat - Tottenham (Anglia)
2. Chris Gunter - 31 lat - Charlton Athletic (Anglia)
5. Tom Lockyer - 26 lat - Luton Town (Anglia)
22. Chris Mepham - 22 lata - AFC Bournemouth (Anglia)
17. Rhys Norrington-Davies - 22 lata - Sheffield United (Anglia)
14. Connor Roberts - 25 lat - Swansea City (Anglia)
6. Joe Rodon - 23 lata - Tottenham (Anglia)
3. Neco Williams - 20 lat - Liverpool (Anglia)
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Pomocnicy:
7. Joe Allen - 31 lat - Stoke City (Anglia)
15. Ethan Ampadu - 20 lat - Sheffield United (Anglia)
19. David Brooks - 24 lata - AFC Bournemouth (Anglia)
25. Rubin Colwill - 19 lat - Cardiff City (Anglia)
23. Dylan Levitt - 20 lat - Manchester United (Anglia)
16. Joseff Morrell - 24 lata - Luton Town (Anglia)
10. Aaron Ramsey - 30 lat - Juventus Turyn (Włochy)
26. Matthew Smith - 21 lat - Manchester City (Anglia)
18. Jonathan Williams - 27 lat - Cardiff City (Anglia)
8. Harry Wilson - 24 lata - Cardiff City (Anglia)
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Napastnicy:
11. Gareth Bale - 31 lat - Tottenham (Anglia)*
20. Daniel James - 23 lata - Manchester United (Anglia)
13. Kieffer Moore - 28 lat - Cardiff City (Anglia)
9. Tyler Roberts - 22 lata - Leeds United (Anglia)
* - 30 czerwca kończy się jego wypożyczenie z Realu Madryt (Hiszpania)