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Uczestnicy Euro 2020

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Kadry uczestników Euro 2020: Reprezentacja Walii

Gareth Bale
PAP/EPA
arb
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Oto lista piłkarzy, których na Euro 2020 powołał selekcjoner reprezentacji Walii, Rob Page.

Wynik na Euro 2016: Półfinał

Numer/Imię i nazwisko/Wiek/Klub (Kraj w rozgrywkach którego klub występuje)

Bramkarze:

21. Adam Davies - 28 lat - Stoke City (Anglia)

1. Wayne Hennessey - 34 lata - Crystal Palace (Anglia)

12. Danny Ward - 28 lat - Leicester City (Anglia)

Obrońcy:

24. Ben Cabango - 21 lat - Swansea City (Anglia)

4. Ben Davies - 28 lat - Tottenham (Anglia)

2. Chris Gunter - 31 lat - Charlton Athletic (Anglia)

5. Tom Lockyer - 26 lat - Luton Town (Anglia)

22. Chris Mepham - 22 lata - AFC Bournemouth (Anglia)

17. Rhys Norrington-Davies - 22 lata - Sheffield United (Anglia)

14. Connor Roberts - 25 lat - Swansea City (Anglia)

6. Joe Rodon - 23 lata - Tottenham (Anglia)

3. Neco Williams - 20 lat - Liverpool (Anglia)

X

Pomocnicy:

7. Joe Allen - 31 lat - Stoke City (Anglia)

15. Ethan Ampadu - 20 lat - Sheffield United (Anglia)

19. David Brooks - 24 lata - AFC Bournemouth (Anglia)

25. Rubin Colwill - 19 lat - Cardiff City (Anglia)

23. Dylan Levitt - 20 lat - Manchester United (Anglia)

16. Joseff Morrell - 24 lata - Luton Town (Anglia)

10. Aaron Ramsey - 30 lat - Juventus Turyn (Włochy)

26. Matthew Smith - 21 lat - Manchester City (Anglia)

18. Jonathan Williams - 27 lat - Cardiff City (Anglia)

8. Harry Wilson - 24 lata - Cardiff City (Anglia)

X

Napastnicy:

11. Gareth Bale - 31 lat - Tottenham (Anglia)*

20. Daniel James - 23 lata - Manchester United (Anglia)

13. Kieffer Moore - 28 lat - Cardiff City (Anglia)

9. Tyler Roberts - 22 lata - Leeds United (Anglia)

* - 30 czerwca kończy się jego wypożyczenie z Realu Madryt (Hiszpania)

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

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