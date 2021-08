Sześć państw UE chce wznowienia deportacji do Afganistanu

Antonio Vitorino, szef Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, napisał dziś, że jest poważnie zaniepokojony pogarszającą się sytuację w Afganistanie, szczególnie osób przesiedlonych, których jest już ponad 5 milionów, i powracających.

The last few days have seen a deadly escalation of fighting in Afghanistan, adding untold suffering in a country where over 5 million people are already displaced internally.



I am extremely concerned by the situation, particularly the impact on mobile and displaced populations.