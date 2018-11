Marsz imigrantów dotarł do stolicy Meksyku

Pierwsi imigranci z grupy kilku tysięcy imigrantów, maszerujących przez Meksyk w kierunku granicy USA, dotarła do stolicy Meksyku, Mexico City - informuje BBC.

Ok. 450 osobom, głównie mężczyznom i chłopcom, zapewniono tymczasowe schronienie na stadionie sportowym w Mexico City.

Grupa, nazywana też karawaną imigrantów, wyruszyła kilka tygodni temu z Hondurasu. W kierunku USA maszeruje ok. 5 tysięcy osób.

Prezydent Donald Trump kilka dni temu zapowiedział, że jest w stanie skierować nawet 15 tys. żołnierzy na granicę USA z Meksykiem, by powstrzymać imigrantów przed przekroczeniem granicy USA. Przeciwnicy Trumpa uważają, że wykorzystuje on tę kwestię w kampanii wyborczej przed wyborami do Kongresu, które odbędą się 6 listopada.

Imigranci podkreślają, że uciekają przed prześladowaniami, biedą i przemocą w swoich ojczystych krajach - Hondurasie, Gwatemali i Salwadorze.

- Z tego co zabrałem ze sobą z Hondurasu, nie mam już nic. Wczoraj szedłem pieszo - mówi 21-letnia Kenia Alvarado w rozmowie z gazetą "El Universal".

Gubernator stanu Veracruz Miguel Angel Yunes zapewnił w piątek, że stan zapewni imigrantom transport autobusowy do stolicy - ale oferta ta została później wycofana.

- Naszym celem jest dotarcie do USA, by spełnić amerykański syn - stwierdził z kolei Mauricio Mancilla, który idzie do USA z Hondurasu wraz ze swoim sześcioletnim synem. - Pokładamy naszą wiarę w Bogu, że uda nam się to osiągnąć - dodał.

Władze stolicy Meksyku zapewniły, że przygotowały wyżywienie i schronienie, a także opiekę medyczną i prawną dla tysięcy imigrantów, którzy mają dotrzeć do stolicy Meksyku.

Mieszkańcy stolicy Meksyku przekazują też ubrania i buty imigrantom - podają lokalne media.