10 tys. nieletnich migrantów w Hiszpanii. Rząd chce ich przesiedlać z południa kraju

Według szacunków Madrytu, na terenie Hiszpanii przebywa obecnie 10 tys. niepełnoletnich i pozbawionych rodziców migrantów. Minister zdrowia poinformowała w środę o odblokowaniu 40 milionów euro dla regionów, które chciałyby ich przyjąć.

Nowy socjalistyczny rząd, sprawujący władzę od trzech miesięcy, podjął tę "wyjątkową inicjatywę" z powodu "wzrostu liczby przybyć w ciągu ostatnich kilku miesięcy" - czytamy w oświadczeniu.

Poniżej dalsza część artykułu

Minister zdrowia Carmen Monton powiedziała, że ??w Hiszpanii jest obecnie 10 tys. nieletnich, pozbawionych opieki. W kwietniu poprzedni konserwatywny rząd Hiszpanii oszacował tę liczbę na 6,2 tys., a w 2016 roku było ich 4 tysiące. Wiele z tych dzieci i nastolatków pochodzi z Maroka.

Niepełnoletni migranci trafiają pod opiekę regionów lub miast, do których przybywają. Głównie jest to południowy region Andaluzji i zamorskie terytoria Ceuty i Melilli w północnym Maroku. Rząd chce zachęcić inne regiony do przejęcia części z migrantów.

Zgodnie z prawem osoby niepełnoletnie nie mogą zostać odesłane do swojego kraju. Kiedy osiągną wiek 18 lat, mogą starać się o hiszpańskie obywatelstwo.

Agencja AFP, powołując się na informację przedstawicielstwa rzadu centralnego w Andaluzji, podała, że w środę rano 49 nieletnich osób z północnej Afryki przybyło na plażę w południowym mieście Tarifa, dopływając w rozklekotanych łodziach.