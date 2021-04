Poważne zachorowanie w czasach pandemii – dlaczego warto mieć dobre ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Czym jest poważne zachorowanie?





Poważne zachorowanie to termin, z którym na pewno się spotkasz, zapoznając się z warunkami ubezpieczenia. To od danego ubezpieczyciela zależy, jakich chorób dotyczy ochrona na wypadek takiego zachorowania. Najczęściej będzie ich kilkadziesiąt – a po listę należy sięgnąć do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), gdzie można znaleźć również definicje tych chorób. Oto przykładowe poważne zachorowania:

nowotwór złośliwy,

zawał serca,

udar mózgu,

schyłkowa niewydolność nerek,

schyłkowa niewydolność oddechowa.

Poważne zachorowanie w czasie pandemii – dlaczego szybka diagnostyka ma kluczowe znaczenie?





Bardzo ważne jest, żebyśmy nawet w czasie pandemii systematyczne się badali, gdyż tylko wtedy możliwe jest wykrycie choroby w początkowym stadium rozwoju. Dzięki temu szanse na niezwłoczne podjęcie leczenia i tym samym powrót do zdrowia rosną.

Przykładem choroby, z którą możemy skutecznie walczyć dzięki wczesnemu rozpoznaniu, jest rak szyjki macicy. Ten rodzaj nowotworu każdego roku dotyka ponad 3 tysiące kobiet[1]. Co istotne, choroba ta zazwyczaj rozwija się dość długo, bo od 9 do nawet 13 lat[2]. Dlatego dzięki regularnym badaniom profilaktycznym – takim jak cytologia, którą warto wykonywać co roku – można wykryć go na tyle wcześnie, że możliwe jest całkowite wyleczenie.

Niestety, tylko 44% kobiet w Polsce regularnie wykonuje cytologię. To prowadzi do późnej wykrywalności raka szyjki macicy i znacząco utrudnia leczenie. Warto pamiętać, że rak to nie wyrok. Kluczowa jest szybka i trafna diagnostyka, a także ogólna świadomość faktu, jak ważne jest wykonywanie badań kontrolnych i przesiewowych.

Co może zapewnić ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?





Poza regularnym wykonywaniem badań nie powinniśmy zapominać o posiadaniu polisy na życie i zdrowie. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu możemy otrzymać od ubezpieczyciela wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, do których zalicza się m.in. poważne zachorowanie. Jeśli przydarzy się nam taka choroba, to prawdopodobnie nie będziemy w stanie pracować, a możemy potrzebować pieniędzy na leczenie. Świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela może być wystarczające na pokrycie tych wydatków, a także może ono zapewnić środki na życie. Wówczas poważnie chory będzie mógł skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia, zamiast na myśleniu o tym, że choroba jest przyczyną problemów finansowych rodziny.

Wybierając ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, które jest opcją do ubezpieczenia na życie, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Ważna jest wysokość świadczenia, które może nam wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w razie poważnej choroby, a ta zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Istotny jest również zakres ochrony.

Jeśli jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny, to tym bardziej powinniśmy wybrać ubezpieczenie, dzięki któremu będziemy mogli uzyskać wypłatę w razie poważnego zachorowania. Warto w takich przypadkach wziąć pod uwagę to, jaka kwota byłaby nam potrzebna, by szybciej podjąć leczenie i mieć dodatkowe środki na życie. Koniecznie należy się zapoznać ze szczegółowymi informacjami o zakresie ochrony i zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których świadczenie nie będzie wypłacone przez ubezpieczyciela. Przemyślany wybór ubezpieczenia ma bardzo duże znaczenie z wielu względów. Możemy tak m.in. uchronić siebie i bliskich przed problemami finansowymi, które poważna choroba w rodzinie często za sobą pociąga.

Dzięki ubezpieczeniu w razie poważnego zachorowania, które jest opcją do ubezpieczenia Twoje Życie w Avivie, można otrzymać nawet 800 000 zł w razie aż 45 poważnych chorób. Ubezpieczenie takie można wykupić również na rzecz dziecka, aby zapewnić mu ochronę na wypadek 20 poważnych chorób i wypłatę na leczenie w wysokości do 80 000 zł.

Materiał Promocyjny