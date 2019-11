Cypr łatwo da sobie radę bez Thomasa Cooka

Perdios mówi, że Thomas Cook przywoził stosunkowo niewielu klientów do jego kraju. – Cztery procent to na tyle niewiele, że nadrobienie tych strat będzie łatwe – wyjaśnia cytowany przez brytyjski portal branżowy TTG Media. Przyznaje jednocześnie, że hotelarze stracili między 25 a 30 milionów euro, bo Cook nie zapłacił im za klientów, którzy gościli na Cyprze od lipca do września. – Najprawdopodobniej nie odzyskają już tych pieniędzy – uważa Perdios.

Wiceminister wskazuje też na trzy grupy gości, jakimi zainteresowany jest Cypr. Pierwsza to ludzie, którzy podczas jednej podróży odwiedzają kilka krajów – dotyczy to głównie turystów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii i Korei Południowej. Druga to turyści lubiący wpadać na Cypr na przedłużone weekendy – przede wszystkim chodzi o podróżnych z Europy, Bliskiego Wschodu i krajów znad Zatoki Perskiej. Trzecia to Europejczycy w wieku powyżej 50 lat.