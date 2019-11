Best Western otworzył nowy hotel we Wrocławiu

– Już w fazie planowania, chcieliśmy zrealizować jedyny w swoim rodzaju obiekt nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców miasta – deklaruje cytowany w komuinikacie Best Western Piotr Dziura, prezes spółki Gwarna Wrocław, odpowiedzialnej za budowę hotelu. – Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z sieciami Dobry Hotel i Best Western, Best Western Premier City Center stanie się bardzo popularnym i cenionym przez gości hotelem.

Best Western Premier Hotel City Center we Wrocławiu to drugi obiekt, po Best Western Prima Hotel Wrocław, należący do sieci we Wrocławiu.