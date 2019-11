IATA: Dosyć wstydu z latania

Jak twierdzi IATA wstyd z latania przyczynił się do spadku w tym roku w Europie popytu na usługi linii lotniczych. Wizerunkowi lotnictwa pasażerskiego zaszkodził nasilający się w Szwecji ruch aktywistki Grety Thunberg, która wzywa do walki ze zmianami klimatu, w tym do rezygnowania z latania.