Francuzi i Brytyjczycy podbili statystyki Grecji

Z pierwszych wyliczeń Banku Centralnego wynika, że do sierpnia do Grecji przyjechało w tym roku 21,8 miliona turystów – podaje portal Greek Travel Pages. To o 3,6 procent więcej niż rok wcześniej. Przychody z tego segmentu gospodarki wyniosły 13,2 miliarda euro i były o 13,6 procent większe niż przed rokiem. Wynik ten związany jest przede wszystkim z większymi wydatkami odwiedzających.

Najwięcej gości przyjechało z Francji i Wielkiej Brytanii. W tym pierwszym wypadku liczba turystów wzrosła o 3,7 procent, do 1,15 miliona, w tym drugim o 19,3 procent do 2,49 miliona. Przychody z tytułu wydatków Francuzów zwiększyły się o 13,5 procent, do 825 milionów euro, a Brytyjczyków o 33,6 procent, do 1,95 miliarda euro.