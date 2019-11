Moxy przy poznańskim lotnisku już otwarty

Obiekt ma 120 pokojów, zaplecze gastronomiczne, dwie sale spotkań, siłownię i parking. Wystrojem nawiązuje do lokalnych zakładów metalurgicznych Hipolita Cegielskiego. To drugi, po otwartym w zeszłym roku Moxy Katowice Airport, hotel tej marki, należący do holdingu. Marka należy do sieci Marriott International. Do Polski wprowadza ją właśnie PHH.

