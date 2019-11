Lufthansa – jeden z największych strajków w historii

Niemiecki przewoźnik anulował 3800 rejsów, w których miało uczestniczyć 425 tysięcy pasażerów. Firma rozesłała już 100 tys. elektronicznych zawiadomień do klientów, którzy zarezerwowali loty, aby nie dopuścić do chaosu na lotniskach. Dla osób, które nie dostały takich informacji będą przygotowane na większych lotniskach miejsca do spania i jedzenie – podał portal The Munich Eye.

