Po strzelaninie Airbnb kończy z „party houses”

Strzelanina, w której zginęło 5 osób, a co najmniej cztery zostały ranne, miała miejsce na imprezie zorganizowanej z okazji Halloween. Tragedia rozgrywała się w luksusowej, wynajętej przez serwis Airbnb willi na przedmieściach miasta Orinda w pobliżu San Francisco. Ofiary to mężczyźni w wieku od 22 do 29 lat. Cztery inne przebywają w szpitalu. Policja po przeszukaniu niemal 400-metrowej willi znalazła dwa pistolety, ale nikogo z uczestników imprezy nie zatrzymała.

Na zabawę przyszło około 100 osób, mimo że w regulaminie serwisu właściciel nieruchomości zaznaczył zakaz organizowania u niego przyjęć. Biuro szeryfa hrabstwa Contra Costa poinformowało, że impreza była także reklamowana w mediach społecznościowych.

W konsekwencji tragicznych zdarzeń dyrektor generalny Airbnb Brian Chesky poinformował, że firma zakazuje wynajmowania”party houses” (czyli domów na imprezy). Dodatkowo korporacja podejmie inne kroki, które mają zwiększyć ochronę gospodarzy i gości. Zamierza też „podwoić wysiłki” związane z walką z nieautoryzowanymi stronami. Na Twitterze Chesky napisał, że to, co wydarzyło się w czwartek w Kalifornii, było okropne i, że bardzo współczuje rodzinom osób dotkniętych tragedią i sąsiadom posiadłości.

Bezpieczeństwo zwiększyć ma m.in. rozszerzenie przeglądania i weryfikowania rezerwacji, które zostały oznaczone przez system jako rezerwacje dużego ryzyka, przez użytkowników. Brian Chesky zapowiedział także stworzenie zespołu szybkiego reagowania, który zajmie się „party houses”.