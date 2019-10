Ponad tysiąc atrakcji na weekend za pół ceny

Celem akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” jest zachęcenie Polaków do poznawania Polski poza sezonem turystycznym. Pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje Polska Organizacja Turystyczna. To już siódma odsłona akcji, dotychczas z niższych cen skorzystało ponad siedemset tysięcy ludzi. – W odpowiedzi na oczekiwania branży turystycznej chcemy tym razem zaprosić do Polski także turystów zagranicznych – mówił podczas konferencji prasowej minister sportu i turystyki Witold Bańka.

– Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom, które przystąpiły do akcji. To dzięki nim ta akcja tak szybko się rozwija – mówił prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Na pewno do części z państwa dotrą również turyści zagraniczni, zachęceni pierwszy raz naszą promocją. Wszystkich turystów zachęcam do tworzenia pakietów turystycznych składających się z m.in. usług hotelarskich, transportowych, restauracyjnych, a także do odwiedzania atrakcji turystycznych biorących udział w akcji. To może być wymarzony weekend dla nas wszystkich.